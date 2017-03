Die lange taakbalk onderaan Windows 7, 8 of 10 kan bijzonder handig zijn, maar standaard is die behoorlijk leeg. Rechts onderaan krijg je wel een heleboel icoontjes te zien van programma’s die met je computer mee opstarten, maar meer krijg je daar niet te zien. Waarom die balk onderaan niet een stuk praktischer maken en van de nodige sneltoetsen en mappen voorzien? Die toetsen zijn een stuk eenvoudiger dan alles op het bureaublad te gooien, want die is niet meer beschikbaar van zodra een venster over het hele scherm is geopend. De taakbalk is altijd beschikbaar, en net daarom mijn favoriete keuze.

Vastmaken

In de taakbalk kan je nu al heel wat items vastzetten sinds de introductie van Windows 8. Wanneer een venster open is, kan je onderaan rechterklikken op het icoontje op de taakbalk en kies je Aan taakbalk vastmaken. Van zodra je dan het programma sluit, zal je zien dat het icoontje nog steeds in je taakbalk beschikbaar is. Veel handiger dan een snelkoppeling op je bureaublad. Enige kanttekening: je opent altijd het programma en niet bijvoorbeeld het document zelf. Wil je altijd een bepaald Word-document openen? Dat kan alleen maar door het bestand op je bureaublad te plaatsen. Vroeger moest je hetzelfde doen met mappen, maar tegenwoordig kan je die ook gewoon in de taakbalk verwerken.

Om dat te kunnen moeten we eerst een trucje toepassen onder de noemer ‘snelkoppeling’. Rechterklik op een lege plaats op je bureaublad en kies Nieuw, Snelkoppeling. Klik op Bladeren en ga naar de map die je graag prominent op je taakbalk wilt toevoegen. Van zodra je de map hebt gevonden, klik je op OK, maar klik nog niet op Volgende! Voeg vooraan de regel nu explorer en een spatie toe, en klik dan pas op Volgende. Geef daarna de snelkoppeling een naam naar keuze en kies Voltooien om het proces te vervolledigen.

Slepen

Als alles goed is gegaan, zie je nu een nieuwe snelkoppeling staan naar de map die net hebt gekozen op je bureaublad. Hier komt het gemakkelijke deel: sleep de snelkoppeling naar je taakbalk, wacht op het bevestigende tekstje Vastmaken aan Taakbalk en laat dan pas los. Ziezo, nu staat de map in je taakbalk en kan je van daaruit direct naar de map in kwestie gaan. Deze stap kan je zo dikwijls als je maar wilt herhalen tot je genoeg mappen naar keuze hebt verhuisd naar de taakbalk. Nadat je ze naar de taakbalk hebt verhuisd, mag je gerust de snelkoppeling op het bureaublad verwijderen.

Icoontje

Je kan het beeld van de snelkoppeling veranderen om te voorkomen dat er overal dezelfde mapicoontjes in je taakbalk staan. Verwijder de snelkoppeling uit de taakbalk door te rechterklikken en dan Van taakbalk losmaken te kiezen. Ga nu naar de snelkoppeling die nog op je bureaublad staat, rechterklik en kies Eigenschappen. Klik hier op Ander pictogram en kies er eentje uit de lijst. Bevestig met OK en voeg daarna de snelkoppeling opnieuw toe aan de taakbalk. Herhaal deze stap met verschillende andere pictogrammen om de verschillende mappen herkenbaar te maken in de taakbalk. Daarna mag je opnieuw gerust de snelkoppeling van je bureaublad verwijderen indien ze het daar niet meer nodig hebt.