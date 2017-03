Heb je je Gmail al jaren niet meer gebruikt, of wil je met het oog op je privacy niet langer gebruik maken van Google zijn diensten? Google heeft verschillende tools in zijn services geïntegreerd, waardoor je je account voor een bepaalde app kan verwijderen, of al je gegevens kan wissen. Bovendien heb je nog steeds de kans om je account terug te activeren, indien je je bedenkt.

BACK-UP

Alvorens je je Gmail of Google-account verwijdert, dien je een back-up te maken van al je gegevens en mails. Alle data die gekoppeld is aan je account, waaronder eventuele YouTube-filmpjes, mails en Google Drive-documenten, zullen immers verwijderd worden. Op https://takeout.google.com/settings/takeout kan je de verschillende Google-applicaties terugvinden waarin gegevens en documenten bewaard zijn. Google vinkt automatisch alle apps aan, maar dit kan je naar believen aanpassen. Door op het pijltje te klikken naast een applicatie kan je bovendien extra opties selecteren. Bij Gmail heb je bijvoorbeeld de keuze om al je e-mails te back-uppen, of labels te selecteren. Wanneer je verdergaat, kan je kiezen om je bestanden als .zip-file te downloaden. Ook heb je de keuze om een downloadlink naar je e-mail te laten versturen, of gebruik te maken van Drive, Dropbox of OneDrive.

APPLICATIES VERWIJDEREN

Hierna kan je met een gerust hart je Google-account verwijderen. Ga naar https://myaccount.google.com en klik op ACCOUNTVOORKEUREN. Wanneer je naar beneden scrolt, zal je UW ACCOUNT OF SERVICES VERWIJDEREN zien staan. Hier krijg je de keuze uit twee mogelijkheden. In de eerste plaats kan je Google-producten afzonderlijk verwijderen. Wanneer je op deze optie klikt, zal een lijst worden getoond met alle applicaties van Google waarvan jij gebruik maakt. Klik op het vuilnisbakicoontje om één van de apps te verwijderen. Wanneer je je Gmail wilt verwijderen, zal Google vragen om een ander e-mailadres op te geven. Dit adres zal je kunnen gebruiken als login voor je Google-account.

GOOGLE-ACCOUNT VERWIJDEREN

Wanneer je beslist om je volledige Google-account te verwijderen, zal er eveneens een lijst worden getoond met alle Google-apps die jij gebruikt. Per applicatie kan je nakijken wat de recentste activiteit is en hoeveel gegevens er juist verwijderd zullen worden. Indien je zeker bent dat je niet langer gebruik wilt maken van Googles diensten, dien je onderaan twee vakjes aan te vinken. Klik hierna op ACCOUNT VERWIJDEREN en je gegevens zullen worden gewist.

ACCOUNT HERSTELLEN

Is je account verwijderd en wil je toch nog gebruik maken van Google-applicatie? Je hebt een korte tijd om te proberen je account te herstellen. Ga hiervoor naar https://accounts.google.com/signin/recovery. Geef je verwijderde e-mailadres op, klik op VOLGENDE en kies vervolgens voor PROBEREN DIT ACCOUNT TE HERSTELLEN. Geef hierna je wachtwoord in, vul je beveiligingsgegevens aan en indien je geluk hebt zal Google je vertellen dat de actie geslaagd is.