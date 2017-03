Skype heeft online videobellen op de kaart gezet. Gebruik je de applicatie regelmatig, dan kan je niet zonder account waarop al je contacten zijn opgeslagen. Wil je echter gewoon vlug een telefoontje plegen via de software zonder meteen je gegevens op te slaan, dan heb je tegenwoordig de mogelijkheid om je als gast aan te melden. Ben je wel een frequente gebruiker van Skype, dan kan het je al eens overkomen dat je vergeten bent om je op een bepaald apparaat af te melden. Hierdoor krijgen anderen de kans om je account te misbruiken. Om die situatie te vermijden kan je je in één keer vanop afstand uitloggen op al je toestellen.

Gebruik maken van de gast-toegang is eenvoudig. Je surft naar www.skype.com en klikt daar op de knop start a conversation. Je geeft vervolgens een willekeurige naam op en klikt opnieuw op start a conversation. De naam die je opgeeft, zal als je gebruiksnaam verschijnen wanneer je met anderen chat. De website heeft enkele seconden de tijd nodig om je tijdelijke gesprekskamer aan te maken. Uiteindelijk kom je op de pagina terecht, waar je verschillende opties hebt: chatten, video- en audiogesprekken. Om anderen uit te nodigen om je daar te vervoegen, kopieer je de link die Skype je geeft en deel je deze met je gesprekspartners. Dat kan je snel doen door op de knop copy link te drukken.

Je kamer blijft 24 uur lang bestaan, daarna verdwijnt de tijdelijke ruimte en zal je opnieuw een andere link moeten laten aanmaken. Wil je wat er getypt is tijdens de online gesprekken kunnen bewaren, dan moet je voor de permanente oplossing kiezen en een account creëren. Klik je op het groepsicoontje naast je naam, dan kan je enkele opties aanpassen, zoals de mogelijkheid voor nieuwkomers om de chatgeschiedenis te bekijken of het in- of uitschakelen van meldingen.

Sta je nog ingelogd op een toestel waar je geen toegang tot hebt, maar anderen wel? Geen paniek, die situatie is vlug recht te trekken. Het enige wat je moet doen, is Skype openzetten op eender welk apparaat, in een chatbalk het commando /remotelogout typen, en op enter drukken. De tekst zal niet zichtbaar zijn voor andere deelnemers in de chatruimte en er zal ook geen bevestiging verschijnen van het feit dat de actie gebeurd is. Hierdoor word je automatisch op alle andere systemen afgemeld, behalve datgene je op dat moment gebruikt.

Wil je controleren of je nog ergens ingelogd bent waar je dat niet zou moeten zijn? Met het commando /showplaces haal je een lijst van toestellen boven waar er een actieve Skype-sessie loopt van je account. Gebruikers hebben echter vastgesteld dat deze actie niet altijd 100 procent accuraat is. Als je dus vermoedt dat je nog ergens ingelogd bent, maar komt het apparaat niet in de lijst voor, dan ben je altijd veiliger door toch /remotelogout uit te voeren.