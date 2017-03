De witbalans een foto is de manier waarop ‘wit’ wordt weergegeven. Met een foute witbalans ziet een muur die in werkelijkheid wit is er snel wat geel of blauw uit. Google foto-app heeft voortaan een functie waarmee je de witbalans van een foto achteraf nog kan aanpassen. Zo kan je een gelig of kil beeld terug de juiste kleur geven.

Om de witbalans aan te passen heb je de Foto’s-app op je smartphone nodig. De functie zit ingebakken in de automatisch beschikbare filters. Selecteer een foto en kies het potlood onderaan om naar de bewerkingsmodus te gaan. Hier zie je meteen een heleboel filters. Met de auto-filter probeert Google je foto automatisch zo mooi mogelijk te maken. De witbalanscorrectie zit hier automatisch ingebakken.

Ook voor de andere filters kijkt Googles applicatie voortaan naar de witbalans. Zo wordt je foto automatisch verbeterd. Dat heeft voor- en nadelen: soms maakt een juistere witbalans een foto niet noodzakelijk mooier. Wil je niet dat Google aan de balans morrelt, dan kan je natuurlijk bij de originele afbeelding blijven of zelf aanpassingen toevoegen via de knop met schuifbalkjes onderaan.