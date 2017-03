De Google Assistant is Googles opvolger voor Google Now. De door machine learning aangedreven assistent moet functioneren als een soort digitale butler en in staat zijn rudimentaire conversaties te voeren. Daartoe begrijpt de assistent de context waarin een vraag gesteld wordt. De Google Assistant is wereldwijd beschikbaar, maar alleen als jouw telefoon in de juiste taal staat.

Om toegang te krijgen tot de nieuwigheid, heb je een smartphone nodig met Android 6 of 7. Vervolgens moet je nakijken of je de meest recente versie van Google Play Services op je toestel hebt staan. Die services zijn een soort raamwerk voor Android waar apps gebruik van maken. Om na te kijken of jouw editie up to date is kan je een app zoals Play Services Info gebruiken.

Met alles up to date, moet je je taal nog even aanpassen. Dat doe je via de instellingen van je smartphone. De assistent zal alleen verschijnen wanneer je Engels kiest en dan nog is niet iedere versie van het Engels voldoende. Let er op dat je English (US) selecteert.

Is dat in orde, dan is het wachten geblazen. De Google Assistant zal in de regel binnen het etmaal op je telefoon verschijnen. Je vind de assistent door de thuis-knop lang ingedrukt te houden of voor ‘OK, Google’ tegen je toestel te zeggen. Als de assistent niets voor jou is, kan je de functie uitschakelen via het instellingenmenu. Je kan je taal ook te allen tijde terug naar het Nederlands zetten. De assistent zal dan automatisch verdwijnen maar is meteen opnieuw beschikbaar wanneer je je toestel terug in het Engels zet.