Stil! Luid!

Android is heel sterk geïntegreerd in IFTTT, met duizenden handige recepten als resultaat. Eentje dat ik bijzonder handig vind, is de functie die automatisch je telefoon op stil zet wanneer je op het werk aankomt. Je geeft weer waar je werkt, en IFTTT houdt automatisch via GPS in het oog wanneer je in de buurt bent. Daarna schakelt het jouw toestel automatisch op stil. Er bestaat een gelijkaardig IFTTT-recept dat net het omgekeerde doet: je telefoon op luid zetten wanneer je thuiskomt. Experimenteren is de enige manier om te weten of je dit handig vindt, maar ik ben verkocht.