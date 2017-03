Met meer dan 1,2 miljard actieve gebruikers per maand wordt Facebook tegenwoordig bijna als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Je moeder, je buur, je baas, je oma… de kans is groot dat je ze terugvindt op het sociale netwerk.

Toch beginnen stilaan mensen af te haken; vooral bij jongeren daalt de interesse. Raak jij ook uitgekeken op Facebook of begin je je toch wat zorgen te maken over het zomaar te grabbel gooien van je gegevens, dan kan je jouw account gelukkig verwijderen. We leggen uit hoe je dat doet!

Tijdelijk of definitief?

Mogelijk ben je Facebook nog niet helemaal beu, maar heb je gewoon even nood aan een time-out. Dan kan je jouw account voor onbepaalde tijd deactiveren. Ga naar het tandwieltje rechtsboven in de blauwe balk en kies voor Instellingen. Bij Beveiliging klik je onderaan op Je account deactiveren. Daarna moet je nog je wachtwoord ingeven om zeker te bevestigen dat jij het bent en geen snoodaard die toevallig langs je pc wandelde. Daarna gaat je account op slot.

Je tijdlijn verdwijnt dan van Facebook en al je informatie wordt onvindbaar, maar je account wordt niet verwijderd. Facebook archiveert hem voor jou, zodat je alles weer in ere kan herstellen van zodra je opnieuw inlogt. Maar dat betekent daarom niet dat Facebook alles verwijdert. Het houdt alle details nog bij omdat het weet dat het jou opnieuw kan verleiden om opnieuw aan boord te springen. Je moet daarvoor maar één keer inloggen met je gegevens, en hopla: Facebook activeert alles omdat je hebt toegegeven aan de wetten en normen van de sociale gigant. Wil je dat alles definitief verdwijnt, volg dan de volgende stappen.

Bewaar foto’s en andere gegevens

Vooraleer je overgaat tot het definitief verwijderen van je account, kan je een kopie van al je Facebook-gegevens downloaden en lokaal bewaren. Eenmaal je account is verwijderd, is er geen manier om die data nog te herstellen. Ga via het tandwiel naar Instellingen en kies onder Algemeen voor Een kopie downloaden van je Facebook-gegevens. Van zodra je opnieuw je wachtwoord invult, krijg je de melding dat Facebook je op de hoogte zal houden wanneer het archief klaar is.

Die mail ontvang je op het mailadres waarmee je Facebook hebt geregistreerd. Normaal moet je maar een paar minuten wachten voordat je mail binnen is. Daarin staat een link onderaan waarop je moet klikken. Het lijkt alsof je opnieuw op dezelfde pagina toekomt als vorige keer, maar deze keer start de download wel nadat je opnieuw je wachtwoord hebt ingegeven.

Misschien ben je alleen geïnteresseerd in een aantal specifieke foto’s? Die kan je downloaden door de foto’s te openen en onderaan bij Opties op Downloaden te klikken. Op die manier kan je trouwens ook foto’s downloaden die je vrienden met je hebben gedeeld. Nu is ook het moment om contactgegevens of verjaardagen die je niet wilt vergeten ergens neer te schrijven.

Wat krijg je nu eigenlijk in die download je krijgt aangeboden? Een apart mapje met alle foto’s, alle video’s, en daarnaast nog een map met allerlei HTML-bestanden. Wanneer je hierop dubbelklikt, krijg je details te zien in je webbrowser van je account. Handig voor sommigen, maar de meesten zullen er weinig om geven.

Controleer je verbonden apps

Veel apps en websites maken het mogelijk om met je Facebook-account in te loggen, zodat je geen nieuwe account moet aanmaken. Dat is erg handig, maar als je besluit om je Facebook-account te verwijderen, verlies je natuurlijk ook de toegang tot al die andere diensten. Sommige apps laten toe om je inlogmethode aan te passen, maar bij anderen kan je je account niet van Facebook ontkoppelen.

Je vind je verbonden apps opnieuw door via het tandwiel rechtsboven naar je instellingen te gaan en dan in het linkermenu voor Apps te kiezen. Overloop deze lijst en bekijk of er cruciale apps of diensten bijzitten die je liever niet wilt missen. Controleer op de website van de app in kwestie of je daar je accountinformatie kan aanpassen, en kies hier dan een andere login en wachtwoord die niet langs Facebook passeert. Van zodra je dat hebt gedaan, ben je gerust dat je niet in de problemen komt met apps die opeens niet meer gaan werken. Of nog erger: dat je door die éne app plots je Facebook-account heractiveert omdat je binnen de 14 dagen opnieuw inlogt.

Verwijder je Facebook-account

Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen, kan je overgaan tot het definitief verwijderen van je account. In de instellingen is er geen mogelijkheid voorzien om je account definitief te verwijderen, maar via een goed verstopte link kan het wel. Facebook ziet je duidelijk niet graag gaan. Surf naar www.facebook.com/help/delete_account om definitief je account te wissen. Wanneer je klikt op Mijn account verwijderen verschijnt er een popup-venster waar je ter controle je wachtwoord en een captcha moet invullen. Klik daarna op OK om de verwijdering te bevestigen. Klaar zou je denken? Niet echt! Er is nog één belangrijke stap waarmee je rekening moet houden.

Keer niet meer terug!

Je account is nu verwijderd, maar Facebook laat de deur toch nog even op een kier. Probeer je binnen de 14 dagen op het sociale netwerk in te loggen met je verwijderde account, dan kan je de verwijdering nog ongedaan maken. Ook wanneer je op een like-knop drukt of wilt inloggen via Facebook naar een bepaalde dienst, betekent het dat je account opnieuw actief is. Het vraagt dus karakter en voorzichtigheid om door te bijten.

Misschien best uitvoeren wanneer je op vakantie gaat en geen computer tot je beschikking hebt voor twee weken? Wanneer je termijn van 14 dagen start, zien al je vrienden je sowieso niet meer in hun netwerk en ben je voor hen al verdwenen. Herhaal dus die stap niet te frequent om te voorkomen dat je continu als een spook verschijnt en verdwijnt in hun lijsten.

Na 14 dagen is er geen weg meer terug en is de deur voorgoed dicht. Wil je dan terugkeren naar het sociale netwerk, dan moet je een nieuwe account aanmaken.