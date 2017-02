Muziekliefhebbers heb je meestal in twee vormen: diegene die gewoon wat wil horen en diegene die weet wat hij wil horen. In die eerste categorie val ik meestal: gewoon de radio opzetten en wat er afspeelt, neem ik genoegen mee. Zolang het maar niet stil is en de ruimte met muziek wordt gevuld, ben ik blij. Anderzijds heb je ook muziekliefhebbers die maar al te goed weten wat ze willen luisteren, en gaan daarom afspeellijsten opstellen en muziek in de juiste mappen stoppen om in zowat elke situatie van het perfecte geluid te genieten. Spotify maakt het voor die laatste groep veel eenvoudiger om van ontzettend veel muziek te genieten, en je hoeft niet voor elk liedje je portemonnee open te trekken. En wat met de ‘tamme’ radioliefhebber? Ook voor hem is Spotify een perfecte vervanger. Hoog tijd om beide partijen gelukkig te maken met een uitgebreide workshop.

Stap 1 / Registreren

Wanneer je naar www.spotify.com surft, word je direct gebombardeerd met interessante Premium-aanbiedingen. Spotify komt namelijk in twee smaken: betalend (9,99 euro per maand) en gratis. Klik op het tabblad Premium om te zien wat de verschillen zijn. Laat je niet misleiden: de gratis versie is nog behoorlijk uitgebreid. Klik op de knop Downloaden rechts bovenaan om je te registreren. Vul alle gegevens in of klik op Aanmelden met Facebook om de download te starten. Installeer het programma om aan de slag te gaan.

Stap 2 / Beatles

Start Spotify via het nieuwe pictogram op je bureaublad en log in met de gegevens die je net hebt aangemaakt. Wat volgt, is een intimiderend zwart venster met een heleboel opties. Gelukkig kan je snel aan de slag om wat muziek op te zetten. Typ in de zoekbalk een artiest naar keuze en kijk hoe terwijl je typt er al suggesties verschijnen onder de zoekbalk. Kies er eentje uit, of druk op Enter voor een completer overzicht. Je krijgt vier categorieën voorgeschoteld: Artiesten, Albums, Afspeellijsten en Profielen. Scroll wat naar beneden om een lange muzieklijst met aparte liedjes te zien. Kies om te starten je zoekresultaat onder Artiesten en klik op de groene knop afspelen om van de eerste noten te genieten. Hier start alvast Here Comes The Sun van de Beatles rustig door mijn hoofdtelefoon.

Stap 3 / Bladeren

Tijd om je nu grondig te verdiepen in Spotify nu de muziek speelt. Klik links bovenaan op Bladeren om een sfeer te kiezen. Nu heb je zes tabbladen bovenaan beschikbaar: Overzicht, Hitlijsten, Genres en stemmingen, New releases, Ontdekken en Concerten. Klik op Hitlijsten om te luisteren naar twee type hitlijsten: Viral 50 en Top 50. Je kan per land of wereldwijd afspeellijsten bewonderen. Spotify houdt enkel rekening met zijn eigen cijfers, waardoor de lijst er anders kan uitzien dan bv. de Ultratop 40. Klik opnieuw op de groene knop afspelen om de hele afspeellijst te bewonderen, of dubbelklik op een apart liedje in de lijst. Klik op het pijltje terug naast de zoekbalk links bovenaan en kies nu Genres en stemmingen.

Stap 4 / Lijstjes

De lijst die je nu kan bewonderen, is heilig voor radioliefhebbers die gewoon wat willen luisteren en niet specifiek op artiest willen zoeken. Kies een thema uit de lijst, klik daarna op een specifieke afspeellijst en klik op de groene knop om alles af te spelen. Ziezo, nu heb je gemiddeld meer dan drie uur muziek dat ongelimiteerd op jouw wordt afgevuurd. Klik opnieuw op Bladeren links bovenaan. Onder Nieuwe releases kan je nieuwe muziek bewonderen, terwijl het tabblad Concerten toont welke concerten in de buurt zijn zodat je al wat van de muziek kan genieten. Ontdekken serveert je muziek naargelang je smaak.

Stap 5 / Radio

Je kan telkens een bepaald genre opzetten of één specifieke artiest altijd opzetten, maar Spotify laat je ook toe om radiostations aan te maken. Klik links bovenaan op Radio en klik op Creëer een nieuw station rechts bovenaan. Typ hier een artiest of liedje dat je goed vindt en klik erop in het zoekvenster. Het lijkt alsof je opnieuw de afspeellijst hebt van die bepaalde artiest, maar wanneer je beter kijkt, zie je nu ook allerlei andere artiesten. Klik op de groene knop Afspelen om te luisteren. Tijd om de muziekliefhebber te paaien die graag muziekcollecties bewondert. Klik rechts onderaan op Nieuwe afspeellijst om aan de slag te gaan. Kies een naam, beschrijving en afbeelding (enkel de eerste is verplicht) en klik op Aanmaken.

Stap 6 / Toevoegen

Nu verschijnt de lijst in de rechterkolom onder Afspeellijsten. Die lijst is nu nog leeg. Tijd om die te vullen. Zoek een artiest en selecteer die. Ga naar zijn liedjes en klik op de drie witte bolletjes wanneer je met je muis erboven ‘hangt’. Kies Aan afspeellijst toevoegen en kies de pas aangemaakte afspeellijst. Dit proces kan je blijven herhalen tot in het oneindige, net als het aanmaken van verschillende afspeellijsten. Geen zin om complete afspeellijsten aan te maken? Typ in de zoekfunctie naar een specifieke artiest of genre en zoek onder resultaten naar Afspeellijsten. Daar kan je direct een complete afspeellijst toevoegen die door iemand anders al een gemaakt.

Stap 7 / Web player

Soms kan je niet de software installeren om naar Spotify te luisteren, zoals bijvoorbeeld op het werk of op publieke computers. Surf dan snel naar play.spotify.com, log in met je gegevens, en je krijgt een miniversie van Spotify in je webbrowser die alle functionaliteit heeft van de echte versie. De vormgeving ziet er iets anders uit, maar alle functies van de geïnstalleerde versie zitten hier ook in.

Stap 8 / Extra’s

Helemaal mobiel ben je natuurlijk pas op je smartphone. Installeer de app en log in met je gegevens. De app ziet er heel gestroomlijnd uit, maar verbergt op het eerste gezicht veel functies. Even dieper graven toont gelukkig alle functies. Waarom zou je Spotify Premium moeten worden? Drie troeven: geen reclame na elke 4 tot 5 liedjes, de mogelijkheid om liedjes vooraf te downloaden zodat je niet altijd met het internet moet verbonden zijn, en om Spotify te koppelen met andere randapparatuur zoals Sonos-speakers of andere slimme toepassingen. Tast de grenzen af van het gratis luik, en beslis zelf later of je wilt overschakelen naar de betalende versie aan 9,99 euro per maand.