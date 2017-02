Zie dit artikel als een boodschap van algemeen nut. We willen je absoluut niet aanzetten tot ondoordachte impulsaankopen maar als je van plan bent een computer te kopen, wacht je best niet te lang meer. Zowel afgewerkte laptops en desktops als afzonderlijk verkochte componenten kijken tegen een prijsstijging aan. De koers van de dollar is weeral gestegen tegenover de euro het afgelopen jaar. Of dat de schuld is van Obama, Trump of nog iemand anders laten we in het midden. Feit is wel dat hardwarebouwers de prijs in euro lichtjes de hoogte in zullen sturen als reactie.

Algemene prijsstijging

De aanpak is verschillend. Sommige fabrikanten zullen de prijzen van hun toestellen in het tweede kwartaal van dit jaar omhoog trekken, andere houden de prijzen stabiel maar zetten nieuwe toestellen iets duurder in de markt. Over de exacte prijs in de winkel heeft een computerbouwer niets te zeggen al kan je er natuurlijk vanop aan dat de verkoper een stijging zal doorrekenen naar jou, de eindklant.

Acer verhoogt zijn prijzen vanaf Q2. Je kan dus rond één april prijsstijgingen van Acertoestellen verwachten. Ook bij Asus gaat de prijs rond die periode de lucht in, al weten ze daar nog niet met hoeveel, bij welke modellen of met hoeveel precies. HP zal de bestaande toestellen niet duurder verkopen maar zet nieuwe computers sinds december 2016 aan hogere prijzen in de markt dan vroeger het geval zou zijn geweest. Van de andere grote fabrikanten kregen we nog geen reactie. Ze zijn echter actief in dezelfde sector en volgen doorgaans dezelfde strategie als het op dergelijke prijsstijgingen aankomt.

Duurdere onderdelen

Volgens Koen Van Beneden, General Manager Personal Systems bij HP België, is de dollar niet de enige verantwoordelijke. Fabrikanten zoals HP Inc kopen de componenten voor hun toestellen (processors, gpu’s…) duurder aan dan geanticipeerd omdat de vraag naar nieuwe toestellen iets hoger ligt dan verwacht.

Het is niet zo dat laptops en desktops binnen twee maanden plots onbetaalbaar worden. Als je toch overweegt een toestel te kopen, is de kans wel heel groot dat je een euro of tien kan uitsparen door je aankoop niet te lang uit te stellen. Plan je te investeren in een budgetlaptop? Neem dan zeker onze gids met belangrijke tips eens door.