De printer: niet de meest tot de verbeelding sprekende machine. Toch wil iedereen af en toe wel iets afdrukken. Een budgettoestel is dan aan de orde. Ik vroeg de grootste fabrikanten om hun meest interessante printer met een prijskaartje onder de 150 euro op te sturen. Er verschenen zeven verschillende toestellen op de redactie, waarvan de goedkoopste amper 70 euro kost. Ondanks het krappe budget ging het om een divers allegaartje: van de all-in-one kleurenprinter tot de zwart-wit-laserprinter. Ik onderzoek hun kunnen met een grote focus op de printcapaciteiten, zodat je op het einde van dit stuk een goed idee hebt welke budgetprinter jou op het lijf geschreven is.

Veel printer voor weinig geld

Veel mensen willen weinig geld uitgeven aan printers. Het arsenaal aan geavanceerde toestellen met een flink prijskaartje is enorm, maar voor deze test focussen we op de echte budgettoestellen, en dat doen we niet zomaar.

Epson, in deze test aanwezig met een eigen toestel, liet Guido-magazine de grootste doelgroep van niet-professionals die wel met printers in aanraking komen, ondervragen: de student. Ben je zelf student, of heb je er één in huis, dan weet je uit eerstehand hoe snel een portie cursussen en samenvattingen het papier en de inktpatronen erdoor jagen. 93 procent van de ondervraagde studenten ziet het echter niet zitten meer dan 150 euro aan een printer te geven. Die teneur trekt zich door naar de meeste gezinnen waar printen een noodzakelijk kwaad is.

Prijsbewust kopen

De aankoopprijs blijkt meestal het belangrijkste criterium bij de beoordeling van een nieuwe printer, gevolgd door de kostprijs van de inktpatronen. Pas daarna komen eventuele extra functionaliteiten. In deze test kijk ik dan ook naar de prestaties van de printer, gezien in het licht van de prijs, alsook de kostprijs per pagina. Ik bereken voor ieder toestel hoeveel een pagina je zal kosten, afgaande op de actuele prijzen van de inktpatronen (of toner, in het geval van de laserprinters). Onder de kostprijs zet ik bij iedere bespreking de kost per pagina (kpp) afgaande op de kleinste (minst voordelige) inktpatronen.

Kleuren en duplex

Omdat de kostprijs in deze categorie bovenaan prijkt, is het niet verwonderlijk dat de eigenaar van een budgetprinter ook bewust wil omgaan met het printen. 72 procent van de ondervraagden in bovenstaand onderzoekje hebben geen behoefte aan een kleurenprinter, en 67 procent print zijn cursussen dubbelzijdig af. De aanwezigheid van die laatste functie krijgt dan ook veel gewicht in deze vergelijkende test. Pas daarna kijk ik naar eventuele extra functies zoals kopiëren en scannen. Natuurlijk speelt ook gebruiksgemak mee. Het is niet voldoende dat een printer op je wifinetwerk kan, het moet ook eenvoudig zijn om het ding te verbinden.

Offline-test

Voor de tests druk ik een heleboel bladzijden af op iedere printer. Ik kijk naar de snelheid bij het printen van individuele bladzijden, bij het printen van grote volumes en waar toepasbaar ook van afbeeldingen. Naast de snelheid is natuurlijk ook de kwaliteit van belang. Ik test iedere printer door hem met een usb-kabel te verbinden met een krachtige workstation-laptop. Zo kan de wispelturigheid van een draadloos netwerk de resultaten niet beïnvloeden.

Op het einde van de test kies ik in samenspraak met de Clickx-redactie een keuze van de redactie, maar je doet er goed aan om ieder toestel afzonderlijk te bekijken. Wat de beste printer is, hangt immers sterk samen met je printplannen. Zo zijn laserprinters interessant voor wie grote volumes wil afdrukken. Ze zijn, in de regel, een stuk sneller zodra ze in gang zijn geschoten. Voor amateur-printers die graag af en toe een blad of twee afdrukken, is de inkjettechnologie dan weer meer geschikt. Of je plant om in kleur af te drukken of niet, speelt eveneens een grote rol. Nu je weet waar op te letten, is het tijd om er in te vliegen.

Previous | Next Image 1 of 7 Brother DCP-J4120DW Brother levert een printer af met een budget tegen de bovengrens. Voor 149 euro biedt de fabrikant echter heel wat aan. Het toestel is aan de brede kant maar is verder compact dankzij de unieke printtechniek. Als enige toestel in deze test print de Brother immers zijwaards. Dat is een interessante keuze die van de Brother meteen ook de allersnelste inkjetprinter uit deze test maakt. Eén bladzijde afdrukken duurt ongeveer tien seconden, een worddocument van tien bladzijden pompt de Brother er al uit op amper 45 seconden. Het toestel komt daarmee in de buurt van de snelle laserprinters uit deze test.



De Brother is uitgerust met de duidelijkste interface van alle zeven toestellen die in deze test aan bod komen. Het display is (relatief) groot en helemaal in kleur. Bovendien is de interface die je moet doorlopen bij het instellen van het toestel erg duidelijk. De inkt schuilt in een handig compartimentje aan de zijkant van de printer, wat vervangen een peulenschil maakt.



Dit toestel heeft geen probleem met autonoom dubbelzijdig printen en doet dat zelfs relatief snel: het terug inslikken van de pagina duurt ongeveer 10 seconden.



De kwaliteit van de zwart-wit-prints is uitstekend, maar kleurenfoto’s zijn wel bijzonder grauw en dof, zelfs rekeninghoudend met de prijsklasse. Het toestel doet dubbel dienst als scanner en kopieermachine, wat in deze prijsklasse een gegeven is voor een inkjetprinter. De Brother is een uitstekende en verrassend kwalitatieve allroundprinter die uitblinkt in snelheid en gebruiksgemak.



Prijs: 149 euro

Kpp: Z/W 3,4 eurocent, kleur 2,4 eurocent

Pro: Gebruiksvriendelijke interface, snel voor een inkjetprinter, robuust design, inkt eenvoudig te vervangen, wifi

Con: Niet de beste kost per pagina in zwart-wit, magere kleurenprints



Canon Pixma MG7750 De Pixma MG7750 profileert zich als de voordeligste inkjetprinter uit deze test, tenminste op lange termijn bekeken. De kost per pagina is hier het laagst, wat zich vertaalt in een voordelig toestel wanneer je van plan bent het lang en frequent te gebruiken. De Pixma is ongeveer 35% trager dan de printer van Brother, zowel voor het afdrukken van een enkele pagina als voor het printen van een heleboel bladzijden. Bij het afdrukken van grote volumes lijkt het toestel zich soms te verslikken, waarna het een pauze van een tiental seconden neemt.



De uitvoerlade van de Pixma is ontoereikend, bij grote volumes duwen pas geprinte bladzijdes oudere pagina’s naar voren, wat onherroepelijk tot een rommel aan papier op de grond leidt. De printer ziet geen graten in automatisch dubbelzijdig printen. De Pixma gaat er prat op goed overweg te kunnen met foto’s, en de kleurkwaliteit is inderdaad degelijk. Op gewoon papier in de standaardmodus vormen zich echter zichtbare strepen op grote kleurvlakken. Voor dit geld mag je anderzijds niet veel meer verwachten.



Canons printer is een all-in-one, wat wil zeggen dat je ook hier kan scannen en kopiëren. Dat moet je te allen tijde met een kabel naar je computer doen, aangezien het toestel geen wifi ondersteunt.



De printer heeft een eerder groot kleurendisplay waarop je snel door de instellingen kan bladeren. Dat maakt de bediening van de Pixma beslist eenvoudiger. Canon levert hier een goede printer af die weliswaar iets goedkoper is dan het exemplaar van Brother, maar over de ganse lijn toch iets slechter scoort. Wie veel wil printen, moet die nadelen opwegen tegen de aantrekkelijke kost per pagina.



Prijs: 139 euro

Kpp: Z/W 2,8 eurocent, kleur 2,8 eurocent

Pro: Gebruiksvriendelijk, lage kost per pagina, goede zwart-wit-kwaliteit, mooie kleuren

Con: Slordige uitvoer, weinig verbindingsmogelijkheden



Epson Workforce WF-2760 Traag, dat is wel het minste dat ik van dit toestel kan zeggen. Het duurt 17 seconden om één blad af te drukken, maar ook wanneer de printer uit de startblokken is, blijft geduld een schone deugd. De Workforce van Epson heeft meer dan drie minuten nodig om drie bladzijden af te printen en is daarmee het traagste toestel uit deze test. Verrassend genoeg duurt dubbelzijdig printen niet langer dan bij de andere inkjetprinters.



Daar staat dan weer tegenover dat Epson een erg goed uitgeruste printer heeft ingestuurd. Via het duidelijke kleurendisplay is het kinderlijk eenvoudig om de printer met je wifinetwerk te verbinden en de NFC-zone op het toestel zorgt ervoor dat je een compatibele smartphone slechts tegen de Workforce moet tikken om aan de slag te gaan met de overzichtelijke applicatie. Meerdere toestellen uit deze test kunnen overweg met smartphones, maar de Epson Workforce is het gebruiksvriendelijkst.



Deze Epson is één van de grootste printers uit deze test, waardoor het niet hoeft te verbazen dat er een degelijke scan- en kopieerfunctie aanwezig is. De liefhebbers kopen hier zelfs een ingebouwd faxtoestel.



De kost per pagina ligt aan de hoge kant voor dit toestel, zeker wanneer je voor de standaard patroonmaat kiest. Dan betaal je 5,6 eurocent per afgedrukte zwart-wit-pagina. Die prijs kan je drukken door duurdere patronen met een hogere capaciteit te kiezen, waarna de kost per pagina tot 2,8 eurocent daalt. Voor kleurenprints houd je best rekening met een kostprijs van 4,6 eurocent per pagina. Die kleurenprints komen er ietwat korrelig uit, maar de kwaliteit van de kleuren is wel uitstekend.



Epsons Workforce is een robuuste printer met een hoge afdrukkwaliteit, maar je moet flink wat geduld uitoefenen. Hoge volumes drukken de kostprijs per pagina, maar bij grote afdruktaken moet je net lang wachten tot ze klaar zijn. Het erg aantrekkelijke prijskaartje compenseert die wachttijd wel voor een flink stuk.



Prijs: 109,99 euro

Kpp: Z/W 5,6 eurocent, kleur 4,6 eurocent

Pro: Robuust, gebruiksvriendelijk, afdrukkwaliteit, veel functies, straffe prijs gezien het totaalpakket, goede kleurkwaliteit

Con: Traag, hoge kost per pagina bij aankoop van de kleine standaard-inktpatronen



HP Deskjet 3700 AiO Hoe goedkoop is te goedkoop? HP gaat op zoek naar de grens met de Deskjet 3700 AiO: ’s werelds kleinste all-in-one-printer. Het compacte en lichte toestel ziet er dankzij de kleurige behuizing erg leuk uit, maar het lachen verging me snel. De printer weigerde vlot te functioneren op mijn testtoestel en het kleine display dat enkel cijfers weergeeft, hielp niet bepaald om de problemen op te lossen. Uiteindelijk was ik genoodzaakt een andere laptop te zoeken, waarbij de Deskjet wel naar behoren functioneerde.



Tijdens de succesvolle test leverde de printer mooie resultaten af. 10 seconden voor één bladzijde is snel, anderhalve minuut voor tien ook. De afdrukkwaliteit kan, wat tekst betreft, door de beugel, een foto in kleur afdrukken, geeft dan weer een afzichtelijk resultaat. Dubbelzijdig afdrukken gaat alleen manueel.



Ondanks het prijskaartje kan je deze printer met het wifinetwerk verbinden, iets dat eveneens een stuk minder vlot werkt dan bij andere toestellen. Uiteindelijk kreeg ik de Deskjet met de hulp van de app verbonden met het wifinetwerk, waarna ik plots een plugin op mijn toestel moest installeren. Andere printers doen het zonder dergelijke extra rompslomp. Een directe verbinding starten met het eigen wifinetwerk van de printer werkt dan weer wel uitstekend.



HP levert hier een AiO af, wat wil zeggen dat je ook kan kopiëren en scannen. Dat werkt wel vlot. De kopieerkwaliteit is niet de beste, maar eigenlijk kan ik er weinig op aanmerken.



Zoals je kan verwachten bij een goedkoop toestel moet HP het geld ergens halen. In dit geval kiest het bedrijf voor een exuberante kost per pagina: 12 cent voor een zwart-wit-pagina, bijna evenveel voor een kleurenafdruk.



Als de Deskjet 3700 vlot werkt, is hij bijzonder geschikt voor wie slechts af en toe kleine hoeveelheden afdrukt. Het aantal functies voor het prijskaartje is dan ongeëvenaard. Helaas kan ik uit mijn eigen ervaring niet garanderen dat dit toestel onmiddellijk vlot zal werken op jouw computer.



Prijs: 69 euro

Kpp: Z/W 12,9 eurocent, kleur 11,9 eurocent

Pro: Goedkoop maar toch veel functies, vrij snel, wificonnectiviteit

Con: Wisselvallige gebruiksvriendelijkheid, erg hoge kost per pagina, print niet dubbelzijdig af, erbarmelijke kleurenprints



OKI C301dn OKI is niet echt een consumentenmerk en dat is meteen duidelijk wanneer je de énorme C301dn bekijkt. Dat deze kleurenlaserprinter aan dit prijskaartje bestaat, is een mirakel, maar de adviesprijs van OKI liegt er niet om. Lijkt jouw printgedrag op dat van een eenmansbedrijfje of een klein kantoor, dan ben je hier aan het juiste adres. De CC301dn is gemaakt om volume te slikken en geeft je daar een erg lage kost per pagina voor in de plaats: 1,1 eurocent voor zwart wit, een nog steeds verdienstelijke 2,7 eurocent voor kleur.



Zodra het toestel is opgewarmd, wat bij een laserprinter even kan duren, gaat de OKI er vlot vandoor. 9 seconden alvorens de eerste bladzijde er uitkomt is goed, maar pas wanneer we de volumes opkrikken, valt de snelheid op. De OKI jaagt er tien bladzijden aan tekst door in amper 40 seconden. Een ander tekstdocument van 17 bladzijden duurde zelfs maar even lang. Ook dubbelzijdig printen gaat een stuk sneller dan bij bovenstaande inkjetprinters.



Wifi, een mooi kleurenscherm of een scanfunctie hoef je niet te verwachten aan dit prijspunt, enkele knoppen en een scherm met lettertjes staan in voor de bediening. Tijdens mijn test werkte alles zo vlot dat dat geen nadeel bleek. Dit toestel is overkill voor de sporadische printer, inkjet is dan de interessantere technologie. Jaag je er iedere dag tientallen bladzijden door, geregeld in kleur, dan komt dit werkpaard wel van pas.



Prijs: 149 euro

Kpp: Z/W 1,1 eurocent, kleur 2,7 eurocent

Pro: Kleur en laser in deze prijsklasse, snel, lage kost per pagina bij grote volumes

Con: Geen multifunctional, ongeschikt voor kleinere printvolumes



Ricoh SP 150w 2 Zoek je een snelle printer en kunnen kleurenafdrukken je samen met een scan- of kopieerfunctie gestolen worden, dan levert Ricoh met de SP 150w het toestel voor jou af. De printer is extreem eenvoudig, heeft geen display en nauwelijks knoppen. Via usb kan je meteen aan de slag, waardoor het gebrek aan een scherm geen gemis is. Het duurt ongeveer 7 seconden om een bladzijde af te drukken zodra de printer is opgewarmd, wat tijdens de test ongeveer 15 seconden duurde. Tien bladzijden jaagt deze Ricoh erdoor in een geweldige 35 seconden, net niet de snelste tijd van de test.



Je kan de SP 150w met het internet verbinden met een beetje hulp van extra software. De configuratie verloopt via usb en is erg eenvoudig, maar heeft natuurlijk wat meer om het lijf dan bij een toestel met een schermpje dat je manueel kan verbinden. Toch is het handig dat de functie aanwezig is.



De SP 150w heeft geen papierlade, waardoor hij best op een tafel staat. Anders spuwt hij de prints gewoon op de grond. Vervelend, maar niet zo vervelend als het ontbreken van een automatisch dubbelzijdig printsysteem. Je moet bladzijden dus manueel invoeren voor een afdruk op de achterkant. Verder is er nog een uniek nadeel: tijdens het afdrukken is de geur van de toner wel erg fel, zodat je het toestel best niet mee op je bureau plaatst.



De SP 150w heeft echt maar één doel: snel en veel zwart-wit-pagina’s afprinten. Dat doet hij bovendien aan een kostprijs van 1,1 eurocent per pagina bij een toner met een capaciteit van 12.000 pagina’s.



Gezien de kostprijs is de SP 150w een uitstekende zwart-wit-printer voor grote volumes, al heeft hij enkele schoonheidsfoutjes.



Prijs: 99 euro

Kpp: Z/W 1,1 eurocent

Pro: Compact, snel, netwerkfunctionaliteit ondanks lage aankoopprijs, lage kost per pagina

Con: Spuwt papier gewoon uit, kan niet automatisch dubbelzijdig printen, geur



Samsung Xpress M2835DW 2 Ook Samsung levert een zwart-wit-laserprinter aan, maar de insteek is anders dan die van Ricoh. De Xpress M2835DW is een stuk groter, logger en duurder, maar dat is niet noodzakelijk een nadeel. Dit toestel voorziet je immers wel van een lade om papier op te vangen. Bovendien is het een stuk sneller dan de Ricoh. 7 seconden voor één bladzijde verschilt niet echt, 28 voor tien is een absoluut record in deze test. De Xpress kan wel zelf dubbelzijdig printen en dat aan een erg hoge snelheid: het terug inslikken van de pagina voor het bedrukken van de achterzijde neemt nauwelijks tijd in beslag.



Ook deze laserprinter is niet voorzien van een display en ook hier is dat geen groot nadeel. Sterker nog: in combinatie met een smartphone is het doodeenvoudig om dit toestel met een wifinetwerk te verbinden. Je tikt je (compatibele) telefoon tegen het NFC-logo, waarna je slechts de instructies moet volgen om een verbinding tot stand te brengen. De app van Samsung is bovendien erg aangenaam in gebruik.



De Xpress is iets duurder in gebruik dan de Ricoh. 3 eurocent per pagina is vrij veel, al daalt die prijs tot 1,9 eurocent wanneer je toner met een hogere capaciteit koopt. De kostprijs komt met een voordeel: de toner heeft slechts 10 procent van de capaciteit van die van Ricoh, waardoor je geen enorme volumes moet printen om van deze laserprinter te genieten. Samsung levert hier een capabele en doordachte zwart-wit-printer af, die alles doet wat hij moet doen.



Prijs: 129 euro

Kpp: Z/W 3 eurocent

Pro: Bij Heel snel, goed uitgerust, eenvoudig te gebruiken in een netwerk dankzij de app

Con: Relatief hoge kost per pagina voor een laserprinter













Brother DCP-J4120DW Brother levert een printer af met een budget tegen de bovengrens. Voor 149 euro biedt de fabrikant echter heel wat aan. Het toestel is aan de brede kant maar is verder compact dankzij de unieke printtechniek. Als enige toestel in deze test print de Brother immers zijwaards. Dat is een interessante keuze die van de Brother meteen ook de allersnelste inkjetprinter uit deze test maakt. Eén bladzijde afdrukken duurt ongeveer tien seconden, een worddocument van tien bladzijden pompt de Brother er al uit op amper 45 seconden. Het toestel komt daarmee in de buurt van de snelle laserprinters uit deze test.



De Brother is uitgerust met de duidelijkste interface van alle zeven toestellen die in deze test aan bod komen. Het display is (relatief) groot en helemaal in kleur. Bovendien is de interface die je moet doorlopen bij het instellen van het toestel erg duidelijk. De inkt schuilt in een handig compartimentje aan de zijkant van de printer, wat vervangen een peulenschil maakt.



Dit toestel heeft geen probleem met autonoom dubbelzijdig printen en doet dat zelfs relatief snel: het terug inslikken van de pagina duurt ongeveer 10 seconden.



De kwaliteit van de zwart-wit-prints is uitstekend, maar kleurenfoto’s zijn wel bijzonder grauw en dof, zelfs rekeninghoudend met de prijsklasse. Het toestel doet dubbel dienst als scanner en kopieermachine, wat in deze prijsklasse een gegeven is voor een inkjetprinter. De Brother is een uitstekende en verrassend kwalitatieve allroundprinter die uitblinkt in snelheid en gebruiksgemak.



Prijs: 149 euro

Kpp: Z/W 3,4 eurocent, kleur 2,4 eurocent

Pro: Gebruiksvriendelijke interface, snel voor een inkjetprinter, robuust design, inkt eenvoudig te vervangen, wifi

Con: Niet de beste kost per pagina in zwart-wit, magere kleurenprints



Onze keuze

Het is moeilijk om een keuze van de redactie vast te leggen aangezien erg veel af hangt van jouw specifieke noden. Wat ben je immers met een geweldige allroundprinter wanneer je niet wilt scannen en enkel zwart-wit wilt afdrukken? Ik selecteer toch een toestel dat volgens mij het meeste waarde voor je geld biedt, maar staar je zeker niet blind op die keuze en houd je eigen plannen in het achterhoofd.

De Ricoh SP 150w verdient alvast een vermelding omwille van zijn eenvoud. Als no nonsense zwart-wit-printer kan dit toestel tellen, maar het gebrek aan opvanglade en duplexfunctie maakt dit toestel net iets te eenvoudig. De Xpress M2835DW is daarom de kampioen voor wie geregeld heel wat wil printen, zonder dat daar kleur bij komt kijken.

Het beste totaalpakket vind je volgens mij echter bij Brother. De printer is vrij luid, maar geweldig snel voor een inkjettoestel. De kost per pagina is acceptabel, de printer is gebruiksvriendelijk: hij kan op het netwerk en de scan- en kopieerfunctionaliteit is mooi meegenomen. Epson doet iets gelijkaardigs voor minder geld, waardoor de Workforce WF-2760 een alternatief is voor de geduldige gebruiker. Canon valt er wat tussenin. De Pixma is zeker niet slecht en kan prat gaan op goede kleurenprints, maar de concurrentie is net iets interessanter.

HP onderneemt op zijn beurt een verdienstelijke poging door een prijsbreker in te sturen. Hoewel ik versteld sta van de capaciteiten van het ding, is het in deze test te wispelturig om mee te dingen naar het Keuze van de redactie-label. OKI levert natuurlijk een geweldig toestel af, maar dat is in dit geval dan weer overkill voor de meeste gebruikers. Daarom is de Brother DCP-J4120DW in deze test de keuze van de redactie voor een budgetprinter onder de 150 euro.