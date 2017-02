Wanneer je op een bepaald bestand rechterklikt, kan je over openen met gaan om te zien welke programma’s je allemaal kan kiezen om het te openen. Bij exotische bestanden is die lijst heel leeg, maar bij populaire bestanden zoals een pdf-bestand kan die lijst behoorlijk lang worden. Of er ontbreekt net iets dat je graag wilt toevoegen. Tijd om die lijst wat efficiënter te maken. Twijfel je welke lijst ik bedoel? Rechterklik op een bestand en ga naar het submenu Openen met. Deze lijst varieert per bestandstype en kan in sommige gevallen heel rommelig ogen.

Stap 1: Herstelpunt

Om iets aan het snelmenu aan te passen, moet je in het register duiken van Windows. Dat is een kritiek onderdeel waar je behoorlijk veel fout kan doen, mocht je iets verkeerd wissen. Daarom is het heel belangrijk, voordat je hiermee start, dat je een herstelpunt maakt van je Windows-installatie. Klik op Start, typ Een herstelpunt maken en kiest de gelijknamige optie. In het nieuwe venster dat is geopend, klik je op Maken en geef je het herstelpunt een naam. Klik opnieuw op Maken, en je bent veilig mocht er toch iets mislopen.

Stap 2: Register

Tijd om aan het echte werk te starten. Klik op Start, typ regedit en bevestig met Enter. Hiermee open je de Register-editor waar je alles aan Windows kan aanpassen, zolang je weet waar het ergens in de gigantische mappenstructuur zit. Voor deze workshop moet je naar deze map navigeren: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\. Dat ziet er heel complex uit, maar in feite moet je gewoon een heleboel mappen doorlopen.

Klik telkens op het kleine pijltje ervoor om de map te openen en verder te gaan naar de onderliggende map tot je er bent. Nu gaan we zoeken welk bestandstype je wilt aanpakken. Klik op het kleine pijltje ervoor om een gigantische lijst tevoorschijn te toveren. Wij nemen alvast een pdf-bestand als voorbeeld. Klik op het kleine pijltje ervoor om drie mappen tevoorschijn te toveren.

Stap 3: Verwijderen

Hier klik je op OpenWithList om de lijst met toepassingen te zien. Onder de kolom Naam kan je alfabetisch kiezen wie er bovenaan het snelmenu mag staan. In mijn geval staat pdfvista.exe eerst, gevolgd door AcroRD32.exe en Indesign.exe. Stel dat ik nooit een PDF-bestand wil openen met Indesign, dan kan ik die parameter handig verwijderen. Rechterklik op deze lijn en kies Verwijderen. Bevestig dat je de waarschuwing hebt gezien, en klik op Ja.

Deze stap kan je altijd blijven herhalen bij elk bestandstype waarvan je vindt dat het snelmenu veel te rommelig is met allerlei programma’s die je nooit gebruikt om die te openen. Van zodra je klaar bent, kan je de Register-editor sluiten en van een zuivere Windows-ervaring genieten.

Stap 4: Toevoegen

Je kan ook nieuwe dingen aan deze lijst toevoegen indien je dat wilt. Dat is tenslotte veel eenvoudiger dan telkens het programma eerst te openen, en daarna het bestand in te laden. Hiervoor hoef je niet in het register te duiken van Windows. Rechterklik op het bestand dat je wilt openen met een programma, kies Openen met en daarna Standaardprogramma selecteren. Hier kan je kiezen welk programma Windows standaard moet gebruiken om dit type bestand te openen.

Staat je programma in de lijst? Handig! Selecteer het en klik op OK. Wanneer dat niet het geval is, klik je op Bladeren. Navigeer hier naar de plaats waar het programma is geïnstalleerd en dubbelklik op het .exe-bestand om het toe te voegen. Wanneer je niet weet waar je programma is geïnstalleerd, gebruik je de zoekfunctie vooraf zodat je weet waar je moet zoeken.