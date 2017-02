Wanneer je internet dienst weigert, tast je vaak in duister wat daar precies de reden van is. Meestal wil je ook gewoon dat het zo snel mogelijk opgelost wordt. Als het uit- en weer inschakelen van je router of wifi-adapter geen soelaas biedt, moet je je tot minder beproefde methodes wenden. Een vinger leggen op de oorzaak van het probleem is dan de aangeraden volgende stap. Xirrus Wifi Inspector 2.0 vertelt je meer over de staat van je netwerk.

Stap 1: Installeren

Wifi Inspector 2.0 is gratis te downloaden op de website van ontwikkelaar Xirrus. In ruil daarvoor vraagt de ontwikkelaar naar persoonlijke informatie zoals naam, e-mailadres en bedrijfsnaam. Installeren gaat snel en eenvoudig. Het kan zijn dat Windows 10 je een waarschuwing geeft omdat je een onbekende app installeert, maar geef gewoon aan dat je het proces wilt voortzetten.

Start het programma via de bureaubladkoppeling of via het startmenu. Je zal merken dat het soms tijd nodig heeft om te reageren als je op een bepaalde knop klikt. Wanneer je Wifi Inspector opent, kom je meteen op het algemene scherm terecht. Hier krijg je een overzicht met de voornaamste informatie van je netwerk, zoals IP-adres en signaalsterkte.

Stap 2: Netwerkinformatie

Op het algemene scherm vind je naast de tekstuele informatie ook een radar terug. Deze geeft niet de locatie van het signaal aan, zoals de animatie lijkt te impliceren, maar laat gewoon zien welke netwerken zich in de buurt bevinden. Hoe dichter bij het centrum, hoe sterker het signaal. De hoek van de plaatsing van netwerknamen op de radar is willekeurig en eerder bepaald door leesbaarheid.

Deze en andere informatie is trouwens te lezen in de uitgebreide handleiding die Xirrus bijlevert via het tabblad help en user’s guide. In het Engels, welteverstaan. De weergave van het algemene scherm kan je veranderen via de opties in het tabblad lay-out. Via de knoppen radar, history en networks focus je op een bepaald onderdeel van het scherm.

Stap 3: Tests

Wifi Inspector 2.0 bevat enkele sneltoetsen om tests op je netwerk uit te voeren. Deze zijn beschikbaar via het tabblad tests: er is een verbindingstest, een snelheidstest en een kwaliteitstest. De verbindingstest die je opstart met de knop connection test wordt door het programma zelf uitgevoerd en is vooral handig wanneer je problemen ondervindt. De test controleert waar precies je netwerkverbinding op obstakels stuit. Verder is er ook de speed test, die eigenlijk een link is naar de veelgebruikte Ookla snelheidstest. quality test leidt je naar de download van het programma pingtest.

Stap 4: Instellingen

Verder vind je in Wifi Inpsector ook nog het tabblad polling terug. Klik je op refresh now, dan ververst het programma automatisch de actuele informatie over de beschikbare netwerkverbindingen. De instellingenvan de software zijn niet geweldig uitgebreid. Je kan er aangeven op welke wifi-adapter het programma zich moet concentreren als er meer dan één beschikbaar is, de weergavewaarde van de signaalsterkte veranderen, de radar in een sonar omzetten, of via polling interval bepalen hoe frequent de netwerkinformatie ververst moet worden.