Spam-controle

Gebruik puntjes om te zien wat je van waar krijgt, opgelet met dingen die je e-mail koppelen (zoals toen met nintendo en pokemon go) Weinigen weten het, maar eigenlijk maakt het niet uit hoe je je e-mailadres doorgeeft aan vrienden, kennissen en websites. Schrijf je dutskedenduts@gmail.com, dan is dat hetzelfde als dutske.de.duts@gmail.com of du.tskede.ndut.s@gmail.com. Het zal allemaal toekomen op dezelfde plek. Op deze manier kan je makkelijk nagaan welke websites jouw e-mailadres doorgverkopen aan derden. Wel moet je opletten met diensten die je aan je Gmail verbindt. Zo had ikzelf onlangs moeite met de bèta van Pokémon Go omdat ik met de puntjes aan het spelen was; voor Nintendo maakte het dus wel uit waar ze staan.