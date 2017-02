Meestal is het goed dat je pc snel reageert als je deze wekt uit zijn standby-stand. Als het echter niet de bedoeling is dat je pc wakker wordt en dit toch geregeld gebeurt, dan kan dat aan een overgevoelige muis liggen. Dit is vlug rechtgezet door enkele aanpassingen te doen aan de instellingen.

Stap 1: Muisopties

Maak gebruik van het zoekveld op de startbalk en typ muis in om snel het juiste instellingenscherm te openen. Klik op de muisinstellingen wijzigen en scroll op de pagina helemaal naar beneden om extra muisopties te selecteren. Ga in het venster dat hierdoor verschijnt naar de tab hardware, markeer de muis die je gebruikt en klik vervolgens op eigenschappen.

Stap 2: Niet wakker maken

Met het venster van je specifieke muis geopend, klik je de knop instellingen wijzigen links onderaan aan. Kies in het daaropvolgende scherm voor het tabblad energiebeheer en verwijder het vinkje bij de optie dit apparaat mag de computer uit slaapstand halen. Dit zal voorkomen dat een onvermoede beweging van je muis je pc activeert. Door het vinkje eenvoudig terug te plaatsen draai je de actie weer terug, mocht je je toch bedenken.