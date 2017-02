Google sleutelt al jaren aan de gebruiksvriendelijkheid van zijn apps. Youtube plukt daar eveneens de vruchten van op jouw mobiele toestellen. Tot dusver was het echter geen sinecure om een filmpje wat door te spoelen met behulp van de voortgangsbalk. Onze dikke vingers blijken dan steeds net iets te lomp om te geraken waar we willen zijn. De app heeft daar nu eindelijk een antwoord op.

Sinds de laatste update is het namelijk mogelijk om per tien seconden door te spoelen. Dat doe je door op de rand van je scherm te dubbeltikken in de richting die je uit wilt gaan. Wil je twintig seconden doorspoelen, dan tik je drie keer. Voor 30 seconden tik je vier keer, enzovoort. Indien het nog niet mogelijk is in jouw app, dan zal je nog even geduld moeten hebben. Mogelijk wordt deze update gefaseerd uitgerold; wij hadden de mogelijkheid alvast wel.