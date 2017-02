Een iTunes-bibliotheek is vaak iets van pure schoonheid: het reflecteert uitstekend je persoonlijkheid en wie je bent, en ze kent je gruwelijkste guilty pleasures. Wie nog geen gebruik maakt van een streamingdienst zoals Spotify of Apple Music, zal waarschijnlijk beschikken over een ruime, uitgebreide bibliotheek. Die neemt even waarschijnlijk enorm veel van je opslagcapaciteit in beslag. Mogelijk heb je dat opgelost door een externe opslagschijf te gebruiken, maar dan krijg je mogelijk een nieuw probleem: de foutmelding dat iTunes je bibliotheek niet kan vinden. Dat lossen we zo op.

Stap 1: Probleem

De oorzaak van het probleem vinden we bij hoe Mac werkt als besturingssysteem, in combinatie met het gegeven dat je bibliotheek zich op een externe schijf bevindt. iTunes start standaard mee op met je computer. Zelfs wanneer je het programma niet ziet openen, is het toch al bezig met informatie te verzamelen. Soms kan het daardoor mislopen. iTunes start namelijk meteen met naar je bibliotheek te zoeken om die te laden. Wanneer je bibliotheek echter op een externe schijf staat, kan het zijn dat je Mac te lang nodig heeft om verbinding te maken met de schijf, waardoor je de melding krijgt dat iTunes je bibliotheek niet kon vinden. Een lege iTunes is dan het gevolg.

Stap 2: Niet omzeilen

De oplossing voor dit probleem kan je zelf aanmaken. Begin met ervoor te zorgen dat je systeem de volgende stappen niet zal overslaan. Ga daarvoor naar het aflsuitscherm en vink daar de optie Heropen vensters bij opnieuw inloggen uit. Ga vervolgens naar Systeemvoorkeuren, selecteer Gebruikers en Groepen, navigeer bovenaan naar Inloggen en klik dan op het hangslotje onderaan in de kader; ontgrendel het zodat je aanpassingen kan maken aan de opstartprocedure. Selecteer hier nu alle programma’s die, net als iTunes, klagen over ontbrekende bestanden wanneer je je computer opstart.

Stap 3: Script schrijven

Vervolgens moet je een klein script schrijven. Geen paniek, het is niet veel en het is evenmin moeilijk. Ga naar je Launchpad en selecteer daar de map Other of Overige. Open hier de Scripteditor en klik links onderaan op Nieuw document. Je krijgt een tweeledig scherm te zien. In het bovenste deel vul je in, zonder de aanhalingstekens en zonder wat tussen de rechte haken staat: ‘Delay 10’ [enter, nieuwe lijn] ‘Tell application iTunes to launch’.

Dankzij dit script zal je iTunes niet meteen mee opstarten, maar zal het programma net lang genoeg wachten zodat je computer klaar is met opstarten voor het begint te zoeken naar je bibliotheek. Vervang 10 door een groter cijfer indien je een trage computer gebruikt. Voeg aan deze lijst andere applicaties toe die je eveneens wilt laten opstarten van zodra je computer volledig functionerend is.

Stap 4: Opstarten

Het scriptje dat je net schreef, moet je nu omzetten in een programma. Dat doe je door in de taakbalk te klikken op Archief, Exporteer… waarna je bij Structuur Script vervangt door Programma. Het enige dat je nu nog moet doen, is terugkeren naar Gebruikers en Groepen in je systeemvoorkeuren, opnieuw naar Inloggen navigeren en hier je zelfgeschreven programma toevoegen. Je probleem zal nu opgelost zijn wanneer je je computer opnieuw opstart.