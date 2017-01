De tijd dat overal een Windows-cd werd geleverd, ligt achter ons. Dat is in principe niet erg, tot er iets foutloopt. Gelukkig kan je gemakkelijk in plaats van een cd of dvd een usb-stick gebruiken en Windows installeren. Daarvoor moet je wel het juiste ISO-bestand downloaden, een soort virtuele dvd, voordat je ermee aan de slag kan.

Downloaden

Download eerst een tool om de ISO van Windows te downloaden. Geen schrik, het is maar een piepklein bestand van 500 KB. Kies hier welke dvd je graag digitaal wilt downloaden: Office of Windows. Nadat je de juiste versie hebt gekozen, wacht je even tot het grote scherm een keuze toont. Kies daar de juiste versie en taal, en klik op de 32- of 64-bitlink, afhankelijk van welke je nodig hebt. Er is nu een link naar je klembord gekopieerd. Ga naar je internetbrowser, rechterklik in de adresbalk en kies Plakken. Druk op Enter, en je download start.

Gebruiken

Een ISO-bestand kan je op twee manieren gebruiken. Heb je Windows 10, dan heb je geluk. Daar moet je gewoon dubbelklikken op het bestand, en je kan installeren. Windows 7-gebruikers moeten eerst nog SlySoft CloneDrive installeren alvorens ze verder kunnen. Wil je Windows vanaf een usb-stick installeren dankzij een ISO-bestand? Download dan eerst de Microsoft USB/DVD Download Tool en volg de stappen. Veel succes!