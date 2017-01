Geheugensteuntje

Naast een SSD is het toevoegen van meer RAM een andere klassieker om je pc op te voeren. Het hangt af van de staat van je computer hoeveel verbetering je met deze ingreep effectief kan realiseren. Zit je vaak aan de limiet van je werkgeheugen wanneer je meerdere programma’s gebruikt, dan is de aanpassing absoluut zinvol. Gewoon je RAM uitbreiden omdat het kan, zal je daarentegen niet veel opleveren. Wanneer je computer traag werkt, is het niet moeilijk om te controleren of te weinig RAM-geheugen de oorzaak is. Open TAAKBEHEER en ga naar het gedetailleerde tabblad PROCESSEN. Onder het kopje GEHEUGEN kan je zien hoeveel procent van het werkgeheugen momenteel gebruikt wordt. Bij de tab PRESTATIES is na te gaan hoeveel werkgeheugen je computer ter beschikking heeft. Schiet je RAM al te vaak naar 100 procent, dan is het tijd om uitbreiding te overwegen.