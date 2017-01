Steeds vaker kan je in winkelcentra en supermarkten gebruik maken van gratis wifi. Je Windows Phone zal automatisch op zoek gaan naar het dichtstbijzijnde netwerk, waardoor je op dergelijke plaatsen erg eenvoudig het internet kan afschuimen. Om te proberen te verbinden met een wifinetwerk zal je smartphone echter signalen uitsturen met het MAC-adres van je toestel. Hierdoor wordt het wel erg eenvoudig voor winkeliers om je locatie in hun zaak te achterhalen.

Om te voorkomen dat je Windows Phone je privacy zomaar te grabbel gooit, heeft Microsoft een nieuwe functie uitgerold naar Windows 10 Mobile. Door gebruik te maken van ‘Willekeurige hardwareadressen gebruiken’ wordt het voor winkelketens een stuk moeilijker om je doen en laten in hun zaken na te gaan. Je toestel zal immers telkens een ander MAC-adres gebruik wanneer het probeert te connecteren met een netwerk.

In de eerste plaats kan je ervoor kiezen om willekeurige hardwareadressen te gebruiken voor alle netwerken. Ga hiervoor naar de instellingen van je Windows Phone, tik op Netwerk en draadloos en kies voor Wi-Fi. Vervolgens klik je onder de beschikbare wifinetwerken op beheren en kan je willekeurige hardwareadressen inschakelen.

Ook is het mogelijk om de functie voor bepaalde netwerken in te schakelen. Ga hiervoor wederom naar het Wi-Fi-menu en tik op het netwerk waarmee je bent verbonden. Onderaan de pagina kan je kiezen om willekeurige hardwareadressen volledig in- of uit te schakelen, of om je MAC-adres dagelijks te veranderen. Nadat je de instellingen hebt aangepast, dien je opnieuw met het netwerk te verbinden om de aanpassingen door te voeren.