Onedrive is een goede clouddienst die zeker aan te raden is als je Windows gebruikt, vanwege zijn diepe integratie in het systeem. Maar niet iedereen heeft nood aan de standaard geleverde cloudservice. Als dat het geval is, dan kan je de dienst beter uitschakelen in het systeem, want dan verbruikt het enkel onnodige computerkracht. Er is een manier om de dienst op non-actief te zetten, en gebruikers van Windows 10 Pro kunnen nog verder gaan en de sporen van Onedrive in hun bureaublad uitwissen.

Achtergrond

Allereerst: als Windows je vraagt om Onedrive in te stellen, klik dan gewoon het venster weg met het kruisje om die actie te stoppen. Navigeer vervolgens via het Onedrive-icoontje in het systeemvak op de startbalk en klik op instellingen. Open het tabblad instellingen en verwijder het vinkje bij Onedrive automatisch starten wanneer ik me aanmeld bij Windows. Zo zorg je ervoor dat de clouddienst niet op de achtergrond blijft lopen telkens je je computer opstart. Wat je hiermee niet opruimt, is de aparte Onedrive-map in Windows Verkenner. Om deze weg te werken zijn er twee methodes beschikbaar.

Register

Gebruik je de standaard Windows 10 Home Edition, dan moet je een verandering aan het register maken om de map te doen verdwijnen. Eerst een verplichte waarschuwing: foute aanpassingen aan het register kunnen de werking van je computer beïnvloeden. Wil je op veilig spelen, maak dan een back-up van je systeem. Een tweede belangrijke opmerking: eens je Onedrive verwijdert uit het register, heeft die actie gevolgen voor alle gebruikers van de pc. Bestanden in de Onedrive-folder blijven bestaan, maar zijn niet meer verbonden met hun cloudversies. Wees er dus zeker van dat je voor niemand de pret bederft door de levenslijn met de Onedrive-cloud door te knippen.

Ben je klaar om het register aan te pakken? Tik in de zoekfunctie van start regedit in om de tool te openen waarmee je het register kan wijzigen. Nu kan het graven beginnen. Open achtereenvolgens de mappen HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Policies, Microsoft, Windows en Onedrive. In de map Onedrive maak je een nieuwe DWORD32-waarde aan door met je rechtermuisknop te klikken, nieuw en dword te selecteren. Noem de waarde DisableFileSyncNGSC. Rechterklik er vervolgens op, kies aanpassen en verander de waardegegevens van 0 naar 1. Herstart je computer om de verandering te voltooien.

Group policy editor

Gebruikers van de Windows 10 Pro-versie kunnen van een iets gemakkelijkere manier gebruik maken om hetzelfde resultaat te bekomen. Voer in de zoekbalk gpedit.msc in, open de Group Policy Editor en ga naar de map computerconfiguratie, administratieve sjabloons, windowscomponenten en Onedrive. Dubbelklik op de optie Voorkom het gebruik van onedrive om bestanden op te slaan en zorg ervoor dat deze ingeschakeld is. Start je computer opnieuw op en de verandering is doorgevoerd.