Verbergen

Zoals je hoogstwaarschijnlijk wel weet, kan je een rij of kolom in Excel verbergen door met je rechtermuisknop op de desbetreffende kolom of rij te klikken. Je kan echter eveneens afzonderlijke cellen aan het oog onttrekken. Klik met je rechtermuisknop op de cel, kies voor celeigenschappen en klik op aangepast. Typ in het type-veld drie puntkomma’s. (;;;) De tekst in het veld zal nu niet langer zichtbaar zijn.