Te veel Windowstools denken dat ze toegankelijk moeten zijn via het contextmenu. Dat is het menuutje dat verschijnt wanneer je rechts op een bestand klikt in Windows verkenner. Tools en programma’s als Malwarebytes Antimalware, Foxit Reader, Dropbox of Sophos Home zijn handig en zelfs onontbeerlijk voor sommige computers, maar dat wil niet zeggen dat je een hele rij snelkoppelingen naar de softwaresuites wil zien telkens je rechts op een bestand klikt.

Het menu dikt al snel aan en in Windows zelf is er geen mogelijkheid om te kiezen wat je wel en niet wil zien. Je hebt twee opties: oftewel duik je in het register, oftewel gebruik je Ccleaner. Die tool is sowieso al een must voor wie z’n pc proper wil houden. Heb je Cleaner nog niet, dan download je het gratis programma van Pirisoft hier.

Open na de installatie Ccleaner en kies links de optie ‘Tools’. In de volgende kolom moet je achter ‘Startup’ zijn. Tot slot kies je de meest rechtse tab: Context Menu. Hier vind je alle opties uit het contextmenu terug. Je kan ze eenvoudig uitschakelen maar je kan ze net zo snel terug inschakelen als je je na het verwijderen bedenkt. In principe kan het geen kwaad om alles uit te schakelen. Je zal er niets mee kapot maken. Het is natuurlijk aan jou om te beslissen welke menu-opties je soms gebruikt, en welke je kan missen als kiespijn.