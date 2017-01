Calibri is het standaardlettertype van Excel, en dat heeft een reden: het is veelzijdig, waarbij het zowel in professionele situaties als meer informelere documenten niet misstaat. Wil je toch overschakelen naar iets anders, dan is dat vlug geregeld.

Stap 1: opties

Via het lintmenu in Excel heb je ook de mogelijkheid om het lettertype aan te passen, maar dat heeft enkel effect op de cellen die je selecteert. Wil je een definitievere oplossing, dan moet je naar de instellingen grijpen. Navigeer naar het tabblad Bestand in Microsoft Excel. Op het scherm dat je hierdoor opent, klik je op de knop opties onderaan links van het display.

Stap 2: stijl en grootte

Dit doet een nieuw scherm verschijnen – zorg ervoor dat hier de tab algemeen geactiveerd staat. Selecteer vervolgens bij het kopje dit als standaardlettertype gebruiken het lettertype van jouw voorkeur. Optioneel kan je in de tab ook de grootte van het gebruikte lettertype aanpassen bij tekengrootte. Heb je je keuzes gemaakt, klik dan op Ok om deze te laten doorvoeren. Sluit Excel af (het programma zal je hier zelf attent op maken) om definitief de nieuwe stijl in te voeren. Je zal het lettertype nu standaard gebruiken in het programma.