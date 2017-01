Bots zijn eenvoudige programmaatjes die in staat zijn taken uit te voeren aan de hand van chat-commando’s. Onder andere Messenger van Facebook is compatibel met dergelijke bots. Hello Jarvis is een computerprogramma dat van de technologie gebruik maakt. Wie al ééns naar een Iron Man-film keek, kent Jarvis ongetwijfeld als de kunstmatige intelligentie die dienst doet als digitale assistent voor Tony Stark. De Facebookversie probeert een erg eenvoudige variant op die Jarvis te zijn.

Surf naar hellojarvis.io en klik op ‘Talk to him on Messenger’. Zoals je merkt is een basiskennis van het Engels een vereiste. Je moet nu inloggen met Facebook. Vervolgens kom je bij Facebook Messenger terecht, waar Hello Jarvis al klaar staat voor een eerste conversatie.

Begin met de bot te begroeten. Jarvis zelf mag pas tegen je spreken nadat jij de eerste stap zet, kwestie van Facebook vrij te houden van spambots. Vervolgens wil de bot basisinfo hebben. Die is nodig om je goed van dienst te kunnen zijn.

Vervolgens kan je aan de slag. Jarvis probeert jou geheugen te zijn. Zeg gewoon waar de bot je aan moet herinneren en wanneer, en Jarvis doet de rest. De herinneringen komen binnen als Facebookberichten. Je zal dus een melding krijgen op je smartphone wanneer je dat zo hebt ingesteld. Je kan natuurlijk ook herinneringen toevoegen via de Messenger-app op Android of iOS.