Microsoft heeft voor de eerste keer gratis iedereen laten upgraden naar Windows 10 wie een legale versie van Windows 7 of 8 had. Een mooie geste, maar we hebben daar wel een prijs voor moeten betalen. Na de lancering vorig jaar sijpelen er steeds meer advertenties in. Soms verdoken, soms extreem duidelijk. Dat kan wanneer je iets gratis krijgt, maar zelfs mensen die het volle pond betalen in de winkel bij een nieuwe versie moeten ook gewoon alle advertenties slikken. Gelukkig kan je ze allemaal wel uitschakelen. Een compleet overzicht waar je korte metten mee moet maken.

Stap 1: startmenu

De meest duidelijke reclame die je elke keer ziet, is die in het startscherm. Elke keer wanneer je op de startknop drukt, krijg je links onderaan een app te zien die Microsoft wil promoten. Gelukkig kan je dat uitschakelen. Ga naar Instellingen, Persoonlijke instellingen en vink de optie Af en toe suggesties in Start weergeven uit. Normaal zou je nu niet meer reclame in het startmenu moeten hebben. Heel soms bij een update durft die optie ‘per toeval’ opnieuw aan te staan. Keer dan opnieuw naar dezelfde instellingen en herhaal deze stap.

Stap 2: office

Heb je nog een Office geïnstalleerd op je pc. Dan zal je daar regelmatig aan worden herinnerd door Microsoft in het notificatiecentrum. Ook dat kan je uitschakelen indien je liever gerust wordt gelaten. Klik op de Startknop, ga naar Instellingen, Systeem en klik op Meldingen en acties. Vink de optie Tips en suggesties over Windows weergeven uit. Naast Office zal Microsoft je tussendoor ook niet meer komen storen met meldingen over wat je allemaal kan doen in Windows 10. Tijd om van de rust en stilte te genieten.

Stap 3: losmaken

Windows 10 wordt met een massa apps geleverd. Het hoort volgens Microsoft bij de totale ervaring, maar niets is minder vervelend dan software die je niet gebruikt maar wel op je computer actief is. Denk hierbij aan Candy Crush, Flipboard of Twitter. Gelukkig wist de verjaardagsupdate een heleboel van die extra ballast, maar je kan je computer helemaal zuiveren door alle overbodige apps in je startmenu te verwijderen. Rechterklik op een tegel en kiest Verwijderen. Staat die optie er niet tussen? Dan is de app niet geïnstalleerd en staat het er gewoon als reclame. Kies dan Van Start losmaken om het te laten verdwijnen.

Stap 4: schandalig

Vroeger wist je vooraf dat elke Windows-versie klassiekers zoals Mijnenveger of Patience zou hebben. Helaas zijn de tijden veranderd, en moet je ze in de Microsoft Store downloaden. Gelukkig is de download nog altijd gratis, maar tussendoor krijg je continu reclame te zien (van andere Microsoft-producten) en zitten er regelmatig reclamevideo’s van 30 seconden in. Absoluut schandalig, maar gelukkig kan je ook perfect zonder zolang je een internetverbinding actief hebt. Google eens Solitaire en geniet van het kaartspel Patience, zonder reclame. Helaas zal je andere toppers zoals Mahjong of Mijnenveger nog altijd van Microsoft moeten downloaden en reclame moeten slikken.