Wie een nieuwe computer wil kopen, begint doorgaans met een lijstje op te stellen. Je stelt voor jezelf enkele prioriteiten op: moet kunnen mailen, surfen, tekst bewerken, eventueel kunnen werken met Powerpoint of Excel, mag niet traag zijn, en daarmee zijn de belangrijkste punten meestal gedekt. De jacht op een nieuw toestel kan beginnen. Tegenwoordig gaan de meeste mensen voor een laptop; die is draagbaar, handig, te gebruiken waar je wilt. Terwijl dat allemaal goede argumenten zijn, zorgt een laptop er wel voor dat je vaak meer zal moeten betalen om hetzelfde te kunnen als een dekstop die minder kost.

Een Chromebook weet deze ijzeren wetten te omzeilen. Je hebt namelijk geen groot werkgeheugen (RAM) of interne opslag nodig. Een Chromebook werkt volledig in de cloud, waardoor je zelden iets op je interne geheugen zal moeten zetten. Je hebt met andere woorden gewoon een internetverbinding nodig en genoeg processorkracht om een snelle verbinding te handhaven. Daarom kom je vaak toe met een SSD van 32 GB (je krijgt 100 GB gratis opslagruimte op Google Drive) en een processor die weggelopen lijkt uit een middelmatige tablet. En toch zal je merken dat het toestel meer dan capabel aanvoelt. Chrome OS, het besturingssysteem dat Chromebooks doet draaien, is dan ook een echt lichtgewicht.

Op wolken

‘In de cloud’ wil bovendien niet zeggen dat je voor elke bewerking per se een internetverbinding nodig hebt. Ben je even offline, dan kan je nog steeds aan al je documenten aan (ten minste de laatste kopie die je toestel heeft gesynchroniseerd met de cloud). Heb je dan later opnieuw een goede verbinding, dan worden al je veranderingen simpelweg overgezet.

Verder kan je je steeds beroepen op applicaties die je in de Chrome Store vindt. Die werken op dezelfde manier als de toepassingen van Google zelf, zodat je te allen tijde kan werken, om dan alles even later te laten synchroniseren. Heb je niet genoeg aan de apps die de Store voor jou in petto heeft, dan heb je geluk: sinds kort krijg je via een Chromebook ook toegang tot elke app die je op een Android-smartphone kan vinden. Aan applicaties zodoende geen gebrek.