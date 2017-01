Windows 10 (en 8) biedt je de mogelijkheid om een usb-stick aan te maken die je toegang geeft tot geavanceerde herstelmogelijkheden. Het moet je uit de nood helpen wanneer een pc niet meer correct opstart en je niet langs de normale kanalen aan de opties kan geraken. De usb-stick kan ook dienen als back-upalternatief voor de systeembestanden van een pc, waardoor je ruimte kan vrijmaken in het geheugen en je Windows ook opnieuw kan installeren via deze drager.

Stap 1: Creatie

De tool die nodig is om een USB-stick aan te passen is standaard beschikbaar op Windows 10 en Windows 8. Wil je je stick inzetten als een back-up voor herstelbestanden, dan heb je er eentje met uitgebreide opslagcapaciteit nodig – op mijn Windows 10 computer was dat een flinke 16 GB, al stelt Microsoft zelf dat dit normaal tussen de 3 en 6 GB moet liggen.

Voor een gewoon herstelstation zonder back-up heb je maar 512 MB nodig. Maak gebruik van het zoekveld op de startbalk in Windows en typ herstelstation in om de optie een herstelstation maken snel te openen. In het venster dat hierna verschijnt, kan je meteen aanvinken of je de USB-stick als back-up wilt gebruiken of niet. Ongeacht welke keuze je maakt, zal de Windows-tool alle bestanden wissen die nog op de stick staan.

Stap 2: USB-Stick

Als je dat nog niet gedaan hebt, koppel dan nu je usb-stick met je pc. Geef op het herstelstation-venster in of je al dan niet een back-up wilt maken en klik op volgende om verder te gaan. Je computer zal nu controleren hoeveel ruimte je precies nodig hebt op je herstelstation. Na de berekening zal dit in het venster komen te staan. Indien je usb-stick voldoende ruimte heeft, zal deze meteen ook op het scherm verschijnen als beschikbaar station. Klik de drive aan en selecteer volgende, en vervolgens maken in het daarop verschijnende scherm om het proces in gang te zetten.

Stap 3: bewaren

Je pc maakt nu het herstelstation aan. Als je voor de beperkte versie koos, dan neemt dit enkele minuten in beslag. Met back-up erbij kijk je tegen een iets langere wachttijd aan. Eens afgerond, klik je in het venster op voltooien om het proces af te sluiten. Heb je een back-up gemaakt, dan krijg je nog de optie om de systeembestanden die gekopieerd zijn op je pc te wissen en zo opslagruimte op je harde schijf vrij te maken.

De stick krijgt automatisch de naam ‘herstel’ toebedeeld. Het is nu zaak om deze ergens veilig op te bergen, zodat je de usb-stick meteen terugvindt als het nodig is en zodat je deze niet per vergissing met andere bestanden gaat overschrijven.

Stap 4: gebruik

Wat kan je verwachten als je de USB-stick gebruikt? Heb je problemen met het opstarten van je computer, dan kan je deze stick koppelen. Start het apparaat terug op, en normaal gezien beland je automatisch in het scherm met de herstelopties van Windows. Daarmee krijg je de keuze uit twee acties: het opnieuw instellen van je pc of het openen van de geavanceerde opties. Onder die laatste vind je bijvoorbeeld opties als Systeemherstel of Opstartherstel. Via herstellen met een installatiekopie kan je je back-up gebruiken om je pc op te lappen.