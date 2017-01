Voor liefhebbers van de betere films en series heeft Netflix een geweldig aanbod. De streamingdienst verzorgt zelf een groot aanbod aan series die van topkwaliteit zijn en niet snel zullen verdwijnen. Daarnaast wordt de bibliotheek gevuld door series die de dienst aankoopt met licenties. Deze titels blijven niet oneindig beschikbaar, maar toch meer dan lang genoeg om ervan te kunnen genieten.

Wie zijn account heeft opgesteld in het Nederlands, wat in ons Belgenland een zeer aanvaardbare beslissing is, loopt echter het risico dat hij enkele grote en populaire titels mis te lopen. Dat komt omdat Netflix niet meteen voor alle films en series ondertitels kan voorzien, waarbij het wil voorkomen dat gebruikers teleurgesteld worden wanneer ze iets willen bekijken, maar dan de inhoud niet kunnen gebruiken omdat ze geen ondertitels krijgen.

Wanneer het om Engels gaat, zal dat voor weinigen echt een probleem zijn, maar dat weten de Amerikaanse bonze natuurlijk niet. Wat je dan kan doen, is de taal van je profiel aanpassen naar het Engels, waarna je plots series als Friends en The Shannara Chronicles te zien zal krijgen. Deze ingreep is perfect legaal en wordt door Netflix zelf aangeraden voor zij die het Engels machtig zijn.