Kantoor - Foxit

Microsoft Office is zonder enige twijfel de beste keuze voor wie een kantoorpakket zoekt, maar Office is niet goedkoop en kan voor de sporadische gebruiker overkill zijn. Plan je niet om veel te typen of in spreadsheets te werken, dan raden we een gratis alternatief aan. De bekendste gratis suite, LibreOffice van Apache, is nog steeds een uitstekende keuze. LibreOffice is bovendien compatibel met alle Microsoft Office-bestanden. Zit je er niet mee in om in de cloud te werken, dan kan je ook kiezen voor het gratis Office Online of Google Drive en hoef je zelfs niets te installeren. Met PDF-bestanden komt iedereen al eens in aanraking. Adobe Acrobat Reader is de voor de hand liggende keuze, maar overweeg zeker ook Foxit Reader, een bijzonder krachtig en eveneens gratis alternatief. Software van Adobe heeft de neiging erg mondig te zijn over updates, liefst nog wanneer het je écht niet goed uitkomt. Daarom gaat mijn persoonlijke voorkeur naar de reader van Foxit.