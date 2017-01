Het hacken van gamingconsoles is een tijdverdrijf dat al zolang bestaat als de apparaten zelf. Dat een handige harry er in geslaagd is om de NES Classic te kraken, is dan ook niet meteen verrassend te noemen. Nintendo’s retro-console maakt geen gebruik van cartrigdes zoals het origineel, maar komt met 30 klassieke games in het geheugen geladen. Je kan geen spellen bijkopen of downloaden via de officiële weg.

Als je niet terugschrikt van doe-het-zelfwerk waarbij je rommelt aan de software van de mini-NES, dan biedt deze hack je een uitweg. Op eigen risico, wel te verstaan. Verwijder de verkeerde file, en je NES Classic kan in een baksteen veranderen. Daar komt bij dat je onofficiële Russische software op een pc zal moeten installeren om de bestanden over te zetten.

Booten

De NES Classic-hack is via Reddit aan de oppervlakte gekomen, en is oorspronkelijk door een Russische hacker uitgewerkt. Allereerst moet je er voor zorgen dat je een savebestand aanmaakt in het eerste bewaarslot van Super Mario Bros. Koppel een uitgeschakelde NES met een computer via een microUSB-kabel. Je start het toestel vervolgens in ‘FEL-modus’ op. Dit doe je door simultaan de aan/uit-knop en de resetknop ingedrukt te houden. Tegelijkertijd zou je op je pc ook een ‘sunxi-FEL’ interface moeten laten lopen (meer info over hoe je de ‘sunxi-fel’-tools op Windows gebruikt kan je op Wikipedia vinden; je moet een compatibele driver installeren). Verzamel ook al de ROM-bestanden van de NES-spellen die je zou willen toevoegen.

Tricky

Nu komt het gevaarlijkste gedeelte: het downloaden van de software nodig om het overzetten van bestanden op je NES Classic te stroomlijnen. Het programma is opgesteld in het Russisch, maar je vindt hier een Engelse vertaling van de instructies. Er zijn ondertussen ook al video’s beschikbaar die het hele proces uit de doeken doen. Opnieuw: wees je ervan bewust dat een verkeerde aanpassing je felbegeerde mini-NES naar de vaantjes kan helpen, dus volg alle stappen correct op. Je zal de interne bestanden van je NES moeten kopiëren en veranderen, om uiteindelijk die aangepaste kernel van de NES Classic in te pakken en naar het toestel flashen. Nieuwe NES-spellen zullen, als alles goed gaat, in de standaard-interface van de console verschijnen.

Hoeveel opslagruimte de NES Classic exact bezit is niet bekend, waardoor het moeilijk in te schatten is hoeveel spellen je kan invoegen zonder problemen te veroorzaken. De eerste tests met gehackte toestellen lijken aan te geven dat 30 extra videogames de grens is waarop het systeem begint te sputteren. Heb je geen zin om je NES Classic over te leveren aan Russische software, dan kan je nog altijd andere en veiligere alternatieven aanspreken om meer retro-games in huis te halen.