Wie aan videobewerking willen doen in zijn vrije tijd, kan gratis software gebruiken. Vanaf het moment dat je meer geavanceerde video’s wilt maken, zal je echter je heil moeten zoeken bij een betalende applicatie. Zowel Adobe als Cyberlink bieden degelijke software aan voor minder dan honderd euro. Beginners zijn bij Adobe aan het juiste adres, maar wie verder wil gaan in de wereld van videobewerking klopt beter bij Cyberlink aan. De applicatie van dit bedrijf is nog steeds vrij eenvoudig om onder de knie te krijgen en biedt voldoende functionaliteit aan om ook ervaren videobewerkers tevreden te stellen.

Cyberlink PowerDirector 15 bestaat in vier verschillende smaken, gaande van Ultra tot Director Suite. Bij de Director Suite ben je net geen driehonderd euro kwijt en kan je gebruik maken van zowat alles dat Cyberlink te bieden heeft, zoals PhotoDirector, AudioDirector en ColorDirector. Bij PowerDirector 15 Ultra zijn deze applicaties niet inbegrepen, maar hoef je slechts 99,99 euro neer te tellen. Wie liever minder geld spendeert, kan bovendien een oudere versie van de software op de kop tikken voor zo’n zestig euro. Bovendien kan je de applicatie 30 dagen lang gratis uitproberen. Voor deze cursus namen wij PowerDirector 15 Ultra onder handen.

Startscherm

Wanneer je PowerDirector start, zal je worden begroet door een startscherm. In dit scherm kan je de beeldverhouding van je video kiezen, de Volledige Editor openen, naar de Easy Editor gaan, of de 360 Editor starten. Ook Express Project, Thema-ontwerper en Slideshow Creator kan je vanaf dit scherm bereiken.

Wie voor het eerst een video wil bewerken met PowerDirector doet er goed aan om voor Easy Editor te kiezen. Achter deze knop bevindt zich namelijk de semiautomatische functie Magic Movie-wizard. Express Project is daarentegen ideaal voor eenieder met weinig tijd, terwijl je met Slideshow Creator een diavoorstelling van foto’s kan maken. In de Thema-ontwerper kan je sjablonen aanpassen voor gebruik in de Easy Editor en bij de 360 Editor kan je terecht om je 360-gradenvideo’s te bewerken.

Volledige editor

Indien je een video vanaf nul wilt maken, dien je de Volledige Editor te starten. Door in het startscherm Altijd de volledige editor openen aan te vinken, zal je voortaan rechtstreeks naar de volledige editor worden geleid. In de eerste plaats dien je te kiezen welke foto’s en video’s je wilt verwerken in je film. Klik hiervoor bovenaan op het mapicoontje en kies voor Mediabestanden importeren of Een mediamap importeren. Verder kan je eveneens media downloaden van de CyberLink Cloud, geluidsfragmenten halen van DirectorZone, foto’s downloaden van Flickr en gratis muziek kiezen van Muserk. De bestanden die je hebt geselecteerd, zullen in de mediaruimte verschijnen.

Mediabestanden

Initieel zal de tijdslijn onderaan volledig leeg zijn. Om je video te creëren, dien je deze op te vullen met een aaneenschakeling van foto’s, videofragmenten en effecten. Kies het bestand in de mediaruimte waarmee je je video wilt starten en sleep deze naar het begin van de tijdslijn. Je zal een afbeelding alleen kunnen plaatsen op één van de videotracks.

Wanneer een gele kader wordt getoond in de tijdslijn weet je dat je je boven een videotrack bevindt en kan je het mediabestand loslaten. Een grijs vakje met daarin de naam en een beeld van het bestand zullen worden getoond. Door de randen van dit grijze venster aan te passen, kan je de tijd dat de afbeelding of video wordt getoond, wijzigen. Let wel op wanneer je dit doet bij een filmfragment: het begin of einde van het fragment zal worden verwijderd.

Om je video uit te breiden, kan je extra mediabestanden naar de tijdslijn slepen. Je kan te allen tijde de volgorde van de fragmenten en afbeeldingen wijzigen door de vakjes te verslepen in de videotrack. De grootte en positionering van afbeeldingen kan je aanpassen in het voorbeeldvenster dat zich rechtsbovenaan bevindt. Daarnaast is het mogelijk om tussen twee delen van het videofragment een andere afbeelding te tonen. Ga hiervoor naar het juiste tijdstip, klik met je rechtermuisknop op het filmfragment en kies voor Splitsen. De video zal nu uit twee vakjes bestaan die je kan verslepen.

Audio

Indien je bij de vorige stap een videofragment hebt toegevoegd aan de tijdslijn heb je waarschijnlijk gemerkt dat er niet alleen een vakje is verschenen in de videotrack, maar ook in de audiotrack. Hier kan je de geluidssterktes van het fragment zien staan en eventuele achtergrondmuziekjes toevoegen. Ook is het mogelijk het bijpassende geluid van het videofragment niet langer synchroon te laten lopen of te vervangen door andere audiofragmenten. Klik hiervoor met je rechtermuisknop op het vakje en kies voor Video en audio koppelen/ontkoppelen. Je kan beide fragmenten nu onafhankelijk van elkaar bewerken.

Een handige manier om de audio te bewerken, is door naar de audiomixer te gaan. Zorg ervoor dat het geluidsfragment is geselecteerd en kies in het menu aan de linkerkant van de mediaruimte voor Audiomixer ruimte. Standaard kan je het volume van het volledige fragment aanpassen. Door de tijdliniaal boven de tijdslijn te verschuiven, kan je echter eveneens op een bepaald moment van het fragment het volume wijzigen. Door in de audiomixer op de driehoekjes te klikken, kan je fade in- en fade out-effecten toevoegen aan de audio.

Effecten en partikels

De tweede knop die je in het menu links van de mediaruimte kan terugvinden, leidt je naar de Effectenruimte. De effecten die je hier kan terugvinden, kan je slepen naar de afbeeldingen en video’s die in je tijdslijn staan. Er zijn effecten die bliksem of vuurwerk aan je video toevoegen, of de afbeeldingen op een kunstige manier vervormen.

Ook met partikels kan je effecten toevoegen aan je film. Je kan de Partikelruimte openen via de vierde knop in het linkermenu, waarna je uit voorbeelden kan kiezen of extra sjablonen kan downloaden via de DirectorZone. Ook is het mogelijk je eigen partikelobject te maken. Hiervoor dien je bovenaan op het icoon met een plusje te klikken. Windows Verkenner zal zich openen in de map van PowerDirector met mogelijke objecten. Je kan echter eveneens een eigen afbeelding kiezen.

Eenmaal je een afbeelding hebt gekozen, zal je in de Particle Designer uitkomen. Hier kan je je gekozen afbeelding meermaals zien verschijnen uit een punt. Je kan deze plaats van oorsprong verslepen en de richting en breedte van de straal veranderen. Bij Verzendingsmethode kan je kiezen om de afbeelding langs een lijn of een cirkel te laten verschijnen. Ook kan je de Partikelstijl wijzigen en partikels toevoegen of verwijderen. Tot slot kan je bij het tabblad Beweging een pad kiezen waarover het punt van oorsprong zich beweegt.

Om het effect dat je hebt gecreëerd aan een afbeelding toe te voegen, dien je het partikelobject vanuit de partikelruimte naar een lege videotrack te verslepen. De beelden en effecten die op hetzelfde tijdstip in verschillende tracks zijn geplaatst, zullen immers tezamen worden getoond.

PiP-objectruimte

Via de derde knop in het linkermenu kom je in de PiP Objectsruimte terecht. PiP staat voor Picture in Picture en betekent dat je meerdere beelden of video’s tegelijk in een film toont. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kan je hier verschillende effecten terugvinden, die je net als bij de partikelobjecten aan een afbeelding kan toevoegen door ze in een andere videotrack te plaatsen.

Ook kan je je eigen effect maken door bovenaan op het icoon met een plusje te klikken. Kies in Windows Verkenner een afbeelding en de PiP-ontwerper zal zich openen. Bij Eigenschappen kan je de kenmerken van het beeld veranderen en bij Beweging kan je een pad kiezen waarover de foto zal bewegen. De grootte, positie en vorm van de prent kan je in het voorbeeldvenster aanpassen.

Om de eigenschappen van het beeld na verloop van tijd te laten veranderen, dien je de initiële kenmerken van de prent in te stellen en hierna rechtsonderaan op de ruitjes naast onder andere Positie, Schaal en Rotatie te klikken. Versleep hierna de tijdsliniaal naar een ander tijdstip, verander de eigenschappen van de afbeelding en zorg ervoor dat de ruitjes voor de aangepaste kenmerken zijn verschenen in de tijdslijn. Dit proces kan je zoveel herhalen als je wilt.

Picture in Picture

Indien je daarentegen een echte Picture in Picture wilt creëren, dien je terug te gaan naar de Mediaruimte. Sleep de afbeelding of video die je achteraan wilt plaatsen naar de bovenste videotrack en een ander mediabestand in de videotrack hieronder. In het voorbeeldvenster zal je enkel de laatste afbeelding of video zien staan, maar dit komt doordat het bestand op het volledige scherm wordt getoond. Wanneer je de prent verkleint, zal het andere beeld zichtbaar worden.

Dit proces is ideaal om toe te passen wanneer je verschillende filmfragmenten hebt gemaakt vanuit verschillende hoeken. Uiteraard hoef je je niet te beperken tot slechts twee mediabestanden. PowerDirector ondersteunt honderd videotracks, waardoor je in theorie tot honderd beelden tezamen kan laten tonen. Het enige waar je rekening mee dient te houden, is dat het beeld van de onderste videotrack steeds bovenaan zal worden getoond.

Overgangen

Wanneer je verschillende videofragmenten en beelden achter elkaar plakt, zullen de overgangen in je film erg abrupt zijn. In de Overgangsruimte, die je via de zesde knop in het linkermenu kan bereiken, kan je verschillende overgangen terugvinden om je video mooier te maken. Kies een overgang die je leuk vindt en versleep deze naar de tijdslijn. Je kan kiezen om de overgang aan het einde van een afbeelding te plaatsen, al zal de overgang hierdoor nog steeds vrij abrupt zijn. Je kan dit oplossen door aan het begin van het volgende beeld eveneens een effect toe te voegen, maar het is ook mogelijk om de overgang gedeeltelijk in beide vensters te plaatsen. Tot slot is het mogelijk om overgangen aan je achtergrondmuziek en audiofragmenten toe te voegen.

Titels

Maak je van een interview een film, dan kan het handig zijn om de naam van de persoon aan je video toe te voegen. Klik hiervoor in het linkermenu op Titelruimte. Wederom zijn er verschillende voorbeelden die je kan gebruiken en downloaden, welke je naar een nieuwe videotrack in de tijdslijn dient te slepen. Wanneer je op het vakje dubbelklikt, opent de Title Designer zich, zodat je de tekst kan wijzigen.

Je kan eveneens een titelobject zelf ontwerpen door bovenaan op het icoon met plusje te klikken. Je kan kiezen tussen een 2D-titel en 3D-achtige titel, waarna de Title Designer zich zal openen. Hier kan je de tekst van de titel opgeven en het lettertype kiezen. Ook kan je effecten toevoegen aan de tekst en de positie van het object kiezen. In het tabblad Effect kan je een Begineffect en Einde-effect kiezen, terwijl je bij Beweging een pad kan instellen waarlangs de tekst zich zal verplaatsen. Boven het voorbeeldvenster zijn er bovendien knoppen waarmee je een extra tekstvak, een partikelobject, afbeelding of achtergrond kan invoegen.