Smartphones vandaag de dag maken steeds meer gebruik van een geïntegreerde batterij die je niet kan verwijderen. Dat geeft extra troeven qua vormgeving, maar wat als je toestel ineens vastloopt? De besturingssystemen worden alsmaar complexer, dus de kans vergroot ook.

Reset

Deze keer kaarten we specifiek de Windows Phone-toestellen, vandaag de dag beter bekend als Windows 10 Mobile-toestellen. Hoe kan je zo’n toestel nu eigenlijk herstarten wanneer je toestel ineens is ‘vastgelopen’?

Combineer de volume lager-knop met de aan/uit-knop en hou die allebei vast tot de smartphone trilt. Tijdens dit proces mag je het scherm niet aanraken. Van hij trilt, herstart de smartphone en heb je exact hetzelfde gedaan alsof je de batterij er even uit hebt gehaald.

Hard Reset

Soms zijn hardere maatregelen nodig om je telefoon opnieuw tussen de levenden te krijgen. Wanneer herstarten niet werkt of wanneer hij niet volledig meer opstart, kan je op een Windows Phone of Windows 10 Mobile-toestel ook altijd een ‘hard reset’ uitvoeren. Belangrijk: hiermee wis je alle instellingen en wordt hij naar fabrieksinstellingen hersteld. Er is dan geen weg terug. Weet je zeker dat je dat wilt? Dan moet je deze stappen volgen:

Druk tegelijk de volume minder-knop en de aan/uit-knop tot de telefoon trilt (10 – 15 seconden kan dit duren). Wanneer je de trilling voelt, laat je bliksemsnel beide knoppen los en hou je daarna de volume minder-knop opnieuw ingedrukt. Wanneer je een uitroepteken ziet op het scherm, laat je de volumeknop los. Daarna moet je vier knoppen aanraken in deze volgorde: volume omhoog, volume omlaag, aan/uit-knop en volume omlaag.

Ziezo, je telefoon wordt nu gereset en herstart uit zichzelf naar fabrieksinstellingen. Vanaf nu is er geen weg meer terug. Soms kan een hard reset tot 30 minuten duren.