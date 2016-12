Wie een kijkje neemt in de downloadfolder van zijn computer zal waarschijnlijk merken dat er een hoop duplicate bestanden aanwezig zijn. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je de bijlage van een mail bekijkt, maar niet onmiddellijk reageert op het bericht. De dag erna open je dezelfde e-mail en download je de bijlage wederom om een goed antwoord te formuleren. In je downloadmap zal de bijlage hierdoor twee keer aanwezig zijn.

Stap 1 / Installatie

CloneSpy is een applicatie die op zoek gaat naar dubbele bestanden. Je kan de software gratis downloaden door naar www.clonespy.com te gaan. Klik in het linkermenu op Download en een nieuwe pagina zal zich openen. Hier krijg je de mogelijkheid om oudere versies van de applicatie te downloaden of een versie voor Windows 2000. De nieuwste versie van de software vind je echter bovenaan terug. Klik op download en dubbelklik op de executabel om het installatieproces te doorlopen. Let er hierbij op dat je voor de standaardinstallatie (Standard installation) en de juiste versie kiest.

Stap 2 / Identieke bestanden zoeken

Om identieke bestanden op te sporen, dien je in de eerste plaats een map te kiezen die doorzocht moet worden. Klik hiervoor naast Pool 1 op Add Folder. Ga in de boomstructuur op zoek naar de juist map, klik op de map en kies onderaan voor Add selected folder. Wanneer je alle mappen hebt toegevoegd die je wilt doorzoeken, dien je op OK te klikken. De mappen zullen nu te zien zijn in het vakje van Pool 1. Kies hierna bij mode voor Compare files within Pool 1 en selecteer Duplicates bij Search for. Vink tot slot Ask user aan bij Action en klik op Start scanning om het zoeken te starten. De duplicate bestanden zullen in een nieuw venster worden getoond. Dubbelklik op de bestanden die je wilt verwijderen en klik op Delete all marked files.

Stap 3 / Checksum file

Indien je veel bestanden bijhoudt op dvd’s en externe harde schijven, kan het handig zijn om hiervan ‘checksum files’ te maken. In deze bestanden staan de uitkomsten van allerhande vergelijkingsberekeningen, waardoor je bestanden op je pc kan vergelijken met deze op een extern medium, zonder dat je het medium dient te koppelen aan je computer. Om een checksum file te maken, dien je net als in stap 2 mappen toe te voegen aan Pool 1. Klik hierna op Make CSC en kies een bestandsnaam en –locatie voor de file. Kies aan de rechterzijde voor de Mode Compare Pool 1 to CDC-file(s) en klik aan de linkerkant op Add CSC-file. Zoek naar de checksum file die je zojuist hebt aangemaakt en open deze. Voeg hierna in Pool 1 de map toe waarmee je wilt vergelijken en klik rechtsonderaan op Start scanning. Net als in de vorige stap krijg je voor alle duplicate bestanden de mogelijkheid om deze te verwijderen.

Stap 4 / Vergelijken

Wil je twee mappen met elkaar vergelijken, zonder dat identieke bestanden in dezelfde map bovenkomen? Dan kan je bij Mode voor Compare Pool 1 to Pool 2 kiezen. Voeg de eerste map toe aan Pool 1, de tweede map aan Pool 2 en klik hierna op Start scanning. Alle overeenkomsten tussen de twee mappen zullen naar boven komen. Je hoeft bovendien niet noodzakelijk naar duplicate bestanden te zoeken. Bij Search for kan je immers onder andere kiezen om naar bestanden te zoeken met dezelfde naam (Files having the same name) of dezelfde titel en soortgelijke grootte (Files having the same title and similar size). Door bij Action te kiezen voor Automatically delete zullen automatisch identieke bestanden worden verwijderd. Ook kan je een lijst met dubbele bestanden laten exporteren (Export a list of all equal files). Tot slot kan je bij On automatic deletion kiezen om bestanden niet onmiddellijk te verwijderen, maar aan een batchfile toe te voegen (Defer deletion to batch file). Hierdoor kan je de files op een ander tijdstip verwijderen.