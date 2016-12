Het aanpassen van de weergave van je excelformulier houdt verschillende malen klikken in, een routine die kan gaan irriteren als je deze vaak moet uitvoeren terwijl je werkt om bijvoorbeeld in te zoomen of bepaalde delen te verbergen. Dat hoeft niet zo te zijn: Excel bevat een functie om het omschakelen tussen diverse perspectieven een stuk sneller te laten verlopen.

Stap 1 / Aangepaste weergave

De tijd die je investeert in het opzetten van de nodige instellingen betaalt zich snel terug als je Excel regelmatig gebruikt en je merkt dat je vaak zit te prutsen aan dezelfde beeldinstellingen. De functie die je zal helpen, heet aangepaste weergaven. Hierin kan je op maat gemaakte instellingen opgeven en bewaren, waarna je de mogelijkheid hebt om vlot die opgeslagen weergave toe te passen op een formulier. Je kan er het volgende vastleggen via de functie: het inzoomniveau, de geselecteerde cel, de breedte van kolommen en de hoogte van rijen, de grootte en positie van het excelvenster. Optioneel kan je ook afdrukinstellingen en verborgen rijen, kolommen en filters bijvoegen bij het sjabloon.

Stap 2 / startpositie

De beste aanpak is om eerst de normale weergave van een sheet op te slaan. Ga naar de tab beeld en klik op aangepaste weergaven. Selecteer in het venster dat verschijnt toevoegen. Excel vraagt je om een naam te geven aan de weergave die je wilt opslaan. Kies voor een duidelijke titel zoals normaal 100%. Als je wilt dat de afdrukinstellingen en verborgen rijen, kolommen en filters van je standaard excel-weergave ook bewaard worden, laat de vinkjes dan staan. Klik op ok en je hebt je eerste weergave-sjabloon aangemaakt. Als je aangepaste weergaven weer opent, zal je het in het venster zien staan.

Stap 3 / Speciaal

Andere weergaves aanmaken is eenvoudig. Je past het scherm aan naar de benodigde instellingen, en je herhaalt de stappen die hierboven zijn uitgelegd om de weergave op te slaan. Wil je bijvoorbeeld snel inzoomen tot 150% van het scherm? Klik binnen het tabblad beeld op de zoomfunctie en stel deze in naar 150 procent. Vervolgens ga je naar aangepaste weergaven, voeg je een nieuw sjabloon toe en geef je deze een toepasselijke naam. Laat de vinkjes voor afdrukinstellingen en verborgen onderdelen staan en klik op ok.

Stap 4 / Position switch

Om te wisselen tussen je normale weergave en het ingezoomde beeld open je opnieuw aangepaste weergaven. Selecteer het beeld dat je wilt hebben en klik op weergeven om over te schakelen. Als alternatief kan je ook gewoon dubbelklikken op een sjabloon om deze te activeren. Voor een eenvoudige handeling als inzoomen heeft het aanmaken van een specifiek sjabloon waarschijnlijk minder zin, wel als je vaak uitgebreide aanpassingen uitvoert om je excelsheet anders te bekijken.