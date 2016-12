Screenshots maken op een Mac is een fluitje van een cent. (Laat je niet misleiden door de moeilijkheid van deze workshop, het echte venijn zit in het onthouden van de combinaties!) Terwijl je op Windows geen echt intuïtief programma hebt om bijvoorbeeld snel een schermafdruk te maken, zit dat bij OS X wel ingebakken. Ik help je even op weg.

Stap 1: Schermafdruk

Er zijn drie manieren om screenshots te maken in Mac. Door op Command+Shift+3 te drukken, zal je een beeld maken van je ganse scherm. Wil je slechts een deel van je scherm hebben, dan kan je die afbeelding bewerken, of gewoon Command+Shift+4 indrukken. Op die manier verandert je muisaanwijzer in een plus-teken dat je helpt om het afgebakende gebied aan te duiden. Ten slotte kan je er ook voor kiezen om een specifiek scherm – bijvoorbeeld van je browser – te screenshotten. Dat doe je met Command+Shift+4, waarna je de spatiebalk indrukt; je muisaanwijzer zal veranderen in een klein fototoestelletje waarmee je het juiste venster kiest.

Stap 2: Extra niveau

Standaard worden je schermafdrukken op je bureaublad geplaatst. Als je niet oplet, betekent dat dat je scherm na verloop van tijd volstaat met screenshots, die dan elk nog een onnavolgbare naam krijgen. Maar soms is het niet nodig dat de afbeelding opgeslagen wordt, omdat je die gewoon op je plakbord wilt zetten en ergens te plaatsen. Dat doe je door de Control-toets toe te voegen aan de toetscombinatie. Bijvoorbeeld: Command+Shift+Control+3. Druk je dan ergens op Command+V, dan zal je beeld daar geplaatst worden.

Stap 3: Goeie timing

Een digitale camera heeft een timerfunctie die je toelaat om je toestel ergens neer te planten, je positie te kiezen, waarna die automatisch een kiekje schiet. Je Mac kan dat ook. Dankzij de ingebouwde tool Schermafbeelding, die je in je Other-map kan vinden, kan je een timer instellen. Je start de app op, gaat bovenaan naar het tabje Leg vast, waar je Scherm met timer kiest. Dat kan handig zijn als je een menu wilt vastleggen dat verdwijnt wanneer je de toetsencombinaties gebruikt.

Stap 4: Minnares

Soms wil je je standaardopties niet trouw zijn en heb je nood aan meer. Een goeie minnares komt dan als geroepen. Mac houdt je zeker niet tegen om er eentje op jouw maat te zoeken. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van Stitch, een app die je vindt in de App Store en die je nog veel meer en uitgebreidere screenshotopties voorschotelt. Bovendien kan je je schermafdruk meteen delen met een dienst al Evernote.