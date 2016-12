Windows 10 is ondertussen meer dan een jaar beschikbaar, toch maken nog veel mensen gebruik van Windows 7. Zoals je hoogstwaarschijnlijk hebt gemerkt, worden voor dit oude besturingssysteem regelmatig updates uitgestuurd. Dat zorgt ervoor dat het erg lang duurt om Windows 7 op een nieuwe computer te installeren. Alle updates zullen immers eveneens geïnstalleerd moeten worden. Om dit proces te vergemakkelijken, heeft Microsoft deze updates verzameld in één bundel.

Om Windows 7 vlot te installeren, dien je drie bestanden te downloaden. Ga naar de downloadpagina van Microsoft om Windows 7 Service Pack 1 te downloaden. Je kan de productcode terugvinden op de doos waarin de Windows-dvd werd geleverd, op de dvd, of in de aankoopbevestigingsmail van Microsoft. Ben je een oude laptop opnieuw aan het instellen, zoek dan zeker ook onderaan het toestel naar een sticker met de code. Verder dien je over de updatebundel te beschikken. Deze kan je terugvinden door met Internet Explorer naar de updatecatalogus te gaan en in het zoekvenster 3125574 te typen. Klik naast de juiste updateversie op Toevoegen en kies bovenaan voor mandje weergeven. Klik ten slotte op downloaden. Nog een update die je moet downloaden, kan je hier terugvinden. Behalve bestanden downloaden, dien je ook het pakket voor automatische Windows-installaties (AIK) te installeren. Ga daarvoor naar hier.

Met de volgende stappen bespaar je veel tijd bij het installeren van updates, maar de procedure is eerder ingewikkeld. Let er bij de volgende stappen op dat je alle commando’s juist intypt, inclusief spaties.

Installatieprocedure

Pak de gedownloade ISO-files nu uit met Windows Verkenner of een ander programma zoals WInRAR en kopieer de bestanden naar twee mappen. Wij hebben de Windows 7 SP1-bestanden naar C:\Win7SP1ISO en de updatebestanden naar C:\Updates gekopieerd. Zoek in het startmenu naar cmd, klik met je rechtermuisknop op het resultaat en kies voor Als administrator uitvoeren. Typ nu in het opdrachtpromtvenster Dism /Get-WIMInfo/WimFile:C:\Win7SP1ISO\sources\install.wim en jouw editie van Windows 7 zal verschijnen, zoals bijvoorbeeld Windows 7 Enterprise. Let er op dat je de naam gebruikt van de map die je pas maakte. Noteer de editie en maak een nieuwe map aan met behulp van het commando mkdir C:\Win7SP1ISO\offline. Tip hierna Dism /Mount-WIM/WimFile:C:\Win7SP1ISO\sources\install.wim/Name:”Windows 7 ENTERPRISE” /MountDir:C:\Win7SP1ISO\offline om de bestanden in de nieuwe map te gebruiken. Vervang indien nodig ENTERPRISE door de editie van Windows 7 die jij hebt.

Om de KB3020369-update toe te voegen aan de Windows 7-installatiefiles dien je volgend commando te gebruiken: Dism /Image:C:\Win7SP1ISO\offline /Add-Package/PackagePath:C:\updates\Windows6.1-KB3020369-x64.msu. Vervang x64 door x86 indien je gebruik maakt van een 32-bitinstallatie. Voeg hierna de updatebundel toe aan de installatiefiles. Gebruik hiervoor Dism /Image:C:\Win7SP1ISO\offline /Add-Package /PackagePath:C:\updates\windows6.1-kb3125574-v4-x64_2dafb1d203c8964239af3048b5dd4b1264cd93b9.msu, waarbij je wederom x64 door x86 kan vervangen.

Tot slot zullen we het ISO-bestand creëren dat je kan gebruiken om Windows 7 vanaf nul te installeren. Hiervoor dien je de Deployment Tools Command Prompt als administrator te starten. Ga naar het startmenu, kies Alle programma’s en open de Microsoft Windows AIK-map. Open de opdrachtprompt als administrator zoals daarnet. Typ in het venster het commando oscdimg -m -u2 -bC:\Win7SP1ISO\boot\etfsboot.com C:\Win7SP1ISO\ C:\Windows7Updated.iso, waarbij je het laatste deel kan vervangen door de locatie waar je het ISO-bestand wil opslaan. Als resultaat krijg je een ISO-bestand met Windows 7 en al zijn updates dat je op een cd kan branden.