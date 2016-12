Stap 6: Virustotal

Een meer precieze manier om malware te identificeren is via de Virustotal databank. Die kan je raadplegen als je met je rechtermuisknop op een proces klikt. In het contextmenu kies je dan voor de knop CHECK VIRUSTOTAL. Je wordt omgeleid naar een browsertabblad, waar je eerst nog via een venster moet bevestigen dat je akkoord gaat met de TERMS OF SERVICE van virustotal. Nadat je dat hebt gedaan, klik je opnieuw via je rechtermuisknop op RESUBMIT TO VIRUSTOTAL. In de lijst zal nu HASH SUBMITTED komen te staan. Wanneer Virustotal het proces door zijn virusdatabank heeft gehaald, krijgt het programma een score op 56, wat aangeeft hoeveel keer het is teruggevonden. 0/56 betekent dat het programma nergens gesignaleerd staat als malware. Klimt dat cijfer omhoog, dan kan je het proces beter preventief stoppen en je antivirus nog eens grondig je pc laten scannen.