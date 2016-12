In Windows 10 worden meldingen getoond van onder andere applicaties en alarmen. Dat is erg handig om herinnerd te worden aan bepaalde zaken, maar kan eveneens je concentratie verstoren. Door stiltetijd in te schakelen krijg je een moment van rust.

Om stiltetijd in te schakelen, dien je aan de rechterzijde van de taakbalk met je rechtermuisknop op het tesktballonicoontje te klikken. Hierna krijg je de mogelijkheid om het Actiecentrum te openen, of Stiltetijd in te schakelen. Klik op de laatste optie en je concentratie zal niet langer worden verstoord door allerhande meldingen. Ook onderaan het Actiecentrum krijg je de mogelijkheid om Stiltetijd in te schakelen.

Wanneer stiltetijd is ingeschakeld, zal een stopbordje worden getoond bovenop de klassieke tekstballon. Hierdoor weet je wanneer meldingen door Windows worden geblokkeerd. Om de functie weer uit te schakelen, dien je wederom met je rechtermuisknop op het icoontje te klikken. Kies voor Stiltetijd uitschakelen om meldingen opnieuw vrij spel te geven.