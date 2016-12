Stap 7: Eigen tools

Gebruik je een bepaalde tool regelmatig en staat deze niet in Windows Repair Toolbox? In het tabblad CUSTOM TOOLS krijg je de kans om hier verandering in te brengen. Klik onder HOW TO ADD CUSTOM TOOLS op HERE en een xml-bestand zal worden gedownload. Open dit bestand met een tekstverwerker, zoals Notepad++. Die kan je van www.notepad-plus-plus.org gratis downloaden. In het xml-bestand zal je een voorbeeldregel zien staan met Eset Online Scanner. Vul achter TITLE de naam in van de tool die jij wilt toevoegen, plak een url achter LINK en geef de bestandsnaam op achter EXE. Let er hierbij op dat de downloadlink rechtstreeks naar het juiste bestand verwijst, anders werkt het niet. Door de regel te kopiëren en aan te passen kan je zo veel applicaties toevoegen als je wilt. Sla het bestand op wanneer je klaar bent en klik in Windows Repair Toolbox op IMPORT FILE. Onder CUSTOM TOOLS zal je de applicaties die jij hebt toegevoegd, kunnen terugvinden.