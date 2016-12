Uitstelgedrag kan geen kwaad

Het is van tijd tot tijd al eens verleidelijk om een vervelend klusje uit te stellen. Die ene rekening van je internetprovider kan je volgende week ook nog betalen, het gras is een natuurlijk goed dat gekoesterd moet worden en niet afgereden, of voor de studenten: ‘voor die paper zal ik volgende week wel tijd hebben’. Uitstelgedrag is in opmars en gek genoeg loopt die gelijk met de opkomst van technologie. Hoe meer we vanop afstand kunnen regelen, hoe langer het vaak duurt eer iets gedaan wordt.

Met computerupdates gebeurt dat ook vaak. Microsoft ramt ze tegenwoordig door onze strot, want uit eigen beweging zou geen kat er zelf aan beginnen. De oorzaak van die (ongezonde) reflex zit in het gebrek aan transparantie. Een bedrijf als Microsoft zet in zijn updateomschrijvingen nooit ‘als je dit niet installeert, kan je gehackt worden’. Het zou nochtans helpen. Daardoor hebben veel mensen het idee dat het bij veel updates gaat om een kleine, onbelangrijke toevoeging gaat aan een programma waarvan je toch alleen maar de basisfuncties gebruikt.

Bij routers leeft hetzelfde idee, maar dan nog erger: ‘update je router enkel als er iets mis is’. Die idee-fix stamt voort uit een ver verleden waar een update vaak zorgde voor incompatibiliteit. In plaats van je toestel beter en veiliger te maken, zorgde de update er net voor dat je toestellen moeilijker of geen verbinding konden maken. Gelukkig ligt die tijd al lang achter ons. Wil je echt beveiligd zijn tegen alle gespuis dat rondwaart op het internet, dan is het belangrijk om updates van de fabrikant door te voeren. Hackers zijn immers gespecialiseerd in het opsporen van zwaktes in je veiligheidsschild. Elke nieuwe update brengt je weer iets dichter bij onaantastbaarheid – tot de hacker zich opnieuw heeft bijgeschoold natuurlijk.