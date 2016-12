De beste Linux-applicaties: deel 2

Velen raden Mac- en Windows-gebruikers aan de overstap naar Linux te maken omwille van zijn veiligheid, open karakter en het feit dat het gratis is. Indien je daadwerkelijk de stap maakt naar het besturingssysteem zal je jammer genoeg niet alle software die je van je vorige OS gewoon bent kunnen gebruiken. Gelukkig bestaan er voldoende alternatieven.

Vorige week lieten we je kennismaken met Linux-browser Qupzilla en het Office-alternatief LibreOffice. Nu gaan we op zoek naar een geschikte audio- en videospeler voor Linux en een Photoshop-alternatief.

Miro

Miro is een audio- en videospeler. De applicatie ondersteunt de bekendste videoformaten en kan filmbestanden rechtstreeks van Amazon, YouTube en torrrents downloaden. Miro is beschikbaar in meer dan 40 talen en kan op Ubuntu gebruikt worden.

De applicatie kan bestanden converteren om ze compatibel te maken met Android en Kindle Fire. Bovendien zal je video- en audiofiles tussen toestellen met Miro kunnen uitwisselen en streamen, wanneer ze beide met hetzelfde wifinetwerk verbonden zijn. Dit maakt Miro de ideale software om als centrale mediabibliotheek te fungeren.

GIMP

Wie graag foto’s bewerkt, zal al snel merken dat Linux een groot probleem heeft: het wordt niet ondersteund door Photoshop. Gelukkig bestaan er voldoende alternatieven om aan je noden te voldoen. GIMP is één van deze alternatieven en wordt door velen aanzien als de beste gratis fotobewerkingssoftware op de markt.

In GIMP kan je soortgelijke tools terugvinden als de functies die in Photoshop vervat zitten, zoals Layers en Brushes. Ondanks het feit dat de gebruikersinterface van GIMP erg hard lijkt op deze van Photoshop mag je echter niet verwachten dat beide programma’s evenwaardig zijn. Photoshop is rijker aan functies en heeft een duidelijke handleiding. Met GIMP kan je echter nog steeds een hoop dingen doen en dit volledig gratis.

Ben jij een Linux-gebruiker en wil je meer handige applicaties leren kennen? Lees dan zeker onze andere drie delen.