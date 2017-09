In fotobewerkers als Adobe Photoshop en Elements heb je weliswaar al een reeks filters en effecten ter beschikking, maar On1 Effects voegt er nog een heel pak aan toe. De tool laat zich standalone gebruiken maar het programma laat zich net zo lief integreren in de al genoemde Adobe Photoshop en Elements en verder ook Adobe Lightroom en Apple Photos.

Wij bekijken hier de standalone versie – een lijvige download en niet bepaald zuinig op systeembronnen: 4 GB RAM is het absolute minimum, graag nog anderhalve gigabyte schijfruimte er bovenop (jammer dat je niet zelf kunt kiezen waar je de tool installeert; dat gebeurt automatisch op de c:-partitie) en als het even kan ook een Open GL videokaart met minimaal 512 MB RAM. Je wordt ook om je e-mailadres gevraagd maar je hoeft niet eerst een bevestigingsmail af te wachten om het programma te kunnen downloaden…

Lijvige installatie

De installatie verloopt verrassend snel voor een programma van deze omvang. Zodra je de tool opstart staat er je weinig anders te doen dan een foto in te laden. Je krijgt dan de keuze om de originele foto te overschrijven dan wel om een kopie te laten creëren. Verder dien je nog aan te geven in welk bestandsformaat je de bewerkte foto wenst (psd – met behoud van lagen – , tiff of jpeg), in welke kleurruimte je wilt werken, en met welke bitdiepte en resolutie dat moet gebeuren.

Je belandt dan een in fraaie, zwarte interface met links de filters en ‘presets’ die je op de gekozen foto kunt toepassen, rechts de beschikbare instellingen en parameters van de gekozen filters en in het midden de foto. Het is perfect mogelijk meerdere filters en presets te stapelen waarna je elk item nog altijd kunt bewerken vanuit de – overigens best talrijke – opties in het rechterpaneel.

Filters

Een filter toepassen is op zich niet moeilijker dan het te selecteren en het via allerlei (schuif)knoppen te optimaliseren. We telden een 25-tal filters, waaronder Black & White, Borders, Blur, Glow, Lens Flare, Sharpening, Texturizer, Vignette en Vintage. Elk van deze filters is op zijn beurt opgedeeld in diverse items, waarbij je telkens een handige miniatuurweergave te zien krijgt.

Verder bevat On1 Effects ook nog een aantal handige ‘masktools’, zoals een masking brush (om een master te creëren door er met een kwast overheen te gaan), blur mask (om de overgang tussen masker en achtergrond te verzachten) en chisel mask (om storende kartellijnen en “halo’s” langsheen de randen van de maskers weg te halen). Het is tevens mogelijk je foto bij te snijden en te schalen en om een watermerk toe te voegen.

Kortom, On1 Effects is een uitstekende tool voor wie uitgekeken is op het – beperkte – filterarsenaal van zijn eigen favoriete fotobewerker.