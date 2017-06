iTunes is lange tijd een van de populairste muziekprogramma’s geweest. Dat gold zowel op Mac als op Windows. De laatste jaren zwakte die populairteit zienderogen af, vaak doordat de fans de vele veranderingen maar moeilijk konden verteren. De gebruiksvriendelijkheid is niet meer wat ze ooit was, dus is het tijd voor een alternatief.

Vorig jaar haalden we al het voorbeeld aan van MusicBee. Dit keer breken we een lans voor MediaMonkey. De naam is opnieuw geïnspireerd op het dierenrijk, al bijft een bij nog net iets aantrekkelijker dan een aap. Qua functionaliteit doet MediaMonkey evenwel niet onder.

Als je iTunes gewoon op je computer laat staan, fungeert het programma zelfs als synchronisatietool voor je iPod of iPhone. Daarnaast kan je het programma installeren als draagbare app, zodat je het steeds kan meenemen op een usb-stick.

Het programma is standaard gratis, maar er is een eenmalige upgrade beschikbaar waardoor je muziek van je cd’s kan rippen in een veel hogere kwaliteit.