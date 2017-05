Er zijn verschillende manieren waarop je de documenten op je computer kan ordenen. Velen maken gebruik van mappenstructuren in Windows Verkenner, maar wie haast heeft, durft al wel eens een document op zijn bureaublad te plaatsen. Voor je er erg in hebt, staat je desktop volledig vol met shortcuts en bestanden. Met een tool als Nimi Places kan je de documenten sorteren, zodat je bureaublad weer overzichtelijk wordt.

Layout

Wanneer je dubbelklikt op de executabel zullen in de eerste plaats de bestanden worden uitgepakt. Pas daarna zal de eigenlijke installatie van de tool van start gaan. Nadat je de gebruiksovereenkomsten hebt goedgekeurd, krijg je een lijst met verschillende templates te zien voor de layout. Je kan kiezen om de vensters langs de zijkanten, vanboven, of onderaan het bureaublad te plaatsen. Ook kan je er voor kiezen om de plaats van de vensters handmatig in te stellen. Onderaan het venster heb je de mogelijkheid om de tool automatisch te laten starten bij het inschakelen van je pc. We raden je aan om deze optie in te schakelen, aangezien je bureaublad anders nog steeds rommelig zal zijn bij het starten van je computer. Klik op de layout die je wilt gebruiken en druk tenslotte op Finish.

Map selecteren

Nimi Places zal je verwelkomen met een kader waarin wordt gevraagd om mappen te selecteren die op je bureaublad getoond moeten worden. Ga naar de locatie die je wilt toevoegen aan de tool en klik op OK. De map die je hebt gekozen, zal rechtsonderaan in een wit venster komen te staan. Je kan extra mappen selecteren door op het plusje te klikken in het vak en voor Place te kiezen. Wanneer je tevreden bent van je keuzes klik je buiten het venster, waarna de verschillende vakken verschijnen op je bureaublad. Deze vakken kan je verplaatsen door bovenaan te klikken en te slepen. Ook is het mogelijk om de grootte van de vensters aan te passen. Klik met je rechtermuisknop in een vak om de extra opties te bekijken. Via deze weg kan je het uiterlijk van de vensters aanpassen, nieuwe bestanden toevoegen en het vak vergrendelen door op Lock te klikken.

Om een nieuwe container toe te voegen, klik je op het icoon van Nimi Places in je taakbalk. Het witte venster uit de vorige stap zal weer verschijnen, waarna je wederom gebruik kan maken van het plusje om bestanden en mappen toe te voegen. Ook kan je in het venster een map selecteren en onderaan op het icoon met een klok klikken. Een venster zal verschijnen, waarin je de mogelijkheid krijgt om aan te passen wanneer de desbetreffende container wordt getoond. Je kan kiezen op welke plaats je moet zijn om het vak te kunnen bekijken en het is mogelijk om de uren in te stellen dat de container zichtbaar moet zijn. Klik op OK om de wijzigingen door te voeren.