Websites doen niets liever dan persoonlijke informatie over jou verzamelen. Meestal gaat het om redelijk onschuldige data die ervoor zorgt dat de advertenties die je te zien krijgt relevant zijn. Zo kunnen de uitbaters van sites de rekeningen, betalen zonder dat jij hoeft te betalen om een website te bezoeken. De data die websites over jou kunnen vergaren, zijn afkomstig van je browser. Het is echter heel onduidelijk wat je browser precies weet en wat niet. Een online tool schept duidelijkheid.

Er is een eenvoudige manier om te ontdekken wat je browser precies weet: met de juiste tool kunnen we het vragen. Je hoeft deze keer geen programma te downloaden of te installeren. Het volstaat om te surfen naar de website van Webkay: webkay.robinlinus.com. Op die site draait Webkay, wat staat voor What every browser knows about you. De site polst naar allerhande gegevens zoals je locatie, de naam van je provider en zelfs op welke sociale mediasites je ingelogd bent.

Webkay gebruik je niet echt, je leest het meer. Scrol door de site om te ontdekken welke persoonlijke data de browser kent. Je zal vermoedelijk

een kaartje met je locatie zien, welke browser je draait, welke plugins actief zijn en zelfs welk besturingssysteem je gebruikt. Scrol je nog

wat verder, dan ontdek je dat je browser zelfs weet welke hardware er in je pc zit en wat de status van je batterij is. In het Connection-vak ontdek je dan weer wat de vorige pagina is die je bezocht hebt. Surf je van een louche site naar pakweg Facebook, dan kan die laatste dat in theorie achterhalen. Bij iedere rubriek geeft de maker je enkele tips om je privacy beter te beschermen. Het gaat meestal om plugins die als doel hebben specifi eke info te verbergen. Je hoeft die niet meteen te installeren, maar het is interessant om even stil te staan bij (het gebrek aan) anonimiteit op het net.