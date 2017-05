download METEEN NAAR

KeyLock kan je gratis downloaden van de website van de maker. Klik bovenaan op KeyLock en druk tenslotte op de Download-knop. Nadat je de software hebt geïnstalleerd en gestart, krijg je een venster te zien met verschillende tabbladen. Op het tabblad Security Settings kan je terecht om een usb-stick om te vormen tot sleutel. Plug een stick in je pc, open het keuzemenu achter Select drive en klik op de juiste partitie. Een tekstbestand met een geëncrypteerde sleutel zal op je stick worden opgeslagen. Je kan nakijken welke sleutel er wordt gebruikt door in KeyLock Show Keys aan te vinken. Bewaar de code voor het geval je je usb-stick kwijtraakt.

Nu je een sleutel achter de hand hebt, kan je de bescherming van KeyLock aanzetten. Klik hiervoor onderaan op Start Protection en vink bovenaan Run KeyLock at Windows startup aan om ervoor te zorgen dat de software te allen tijde draait. Wanneer je nu je usb-stick uit je pc haalt, zal er een vergrendelscherm tevoorschijn komen en kan je je muis niet langer gebruiken. Om wederom gebruik te maken van je pc, kan je je usb-stick inpluggen of de code opgeven die je in de vorige stap hebt bewaard. Wanneer je eveneens een Windows-wachtwoord gebruikt om je pc te beveiligen, zal je bij het opstarten van je toestel eerst het loginscherm van Windows te zien krijgen. Hierna verschijnt het scherm van KeyLock.