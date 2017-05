Regelmatig controleren of je wel over de nieuwste drives voor je hardware(componenten) beschikt is zeker aangewezen. Immers, nieuwe drives kunnen onvolkomenheden wegwerken of zelfs nieuwe functionaliteiten toevoegen. Natuurlijk, drivers opsporen, controleren, downloaden en installeren is een behoorlijk tijdsintensieve klus. DRIVERfighter kan je daarbij wel wat werk besparen;

Zoals het een geautomatiseerde driver-updater betaamt, laat de tool zich eenvoudig bedienen. Je hoeft weinig meer te doen dan de scan te initiëren, waarna DRIVERfighter de geïnstalleerde drivers op je systeem toetst aan een online database van (naar eigen zeggen) circa 85000 stuurprogramma’s van meerdere fabrikanten. Het resultaat is een lijst van gedetecteerde drivers, inclusief viruscontrole en een indicatie van hoe erg een driver aan een update toe is. Je verneemt hoe oud de geïnstalleerde driver is (uitgedrukt in dagen en via een kleurcode) en wanneer die ook de status NIEUW Beschikbaar meekrijgt, zit je in principe goed: via de knop Update Geselecteerde Drivers kun je namelijk alle nodige drivers in één keer downloaden en updaten. Althans, wanneer je de PRO-versie van het programma aanschaft (circa 34 euro voor 3 jaar, exclusief BTW). Een fikse domper op de update-vreugde dus, want het programma weet best wel veel (verouderde) drivers te herkennen. Een voordeel van de gratis versie is alvast dat je nu wel weet welke drivers aan een update toe zijn.

Hoe dan ook, of je nu tot aankoop overgaat – of een gratis alternatief als Snaildriver gebruikt – of je opteert voor een meer manuele aanpak, je doet er hoe dan ook goed aan niet teveel drivers tegelijk te installeren en ook eerst een systeemherstelpunt te maken. Het valt namelijk nooit helemaal uit te sluiten dat die nieuwe driver toch niet helemaal de juiste blijkt te zijn.

Slotsom, DRIVERfighter blijkt heel wat (verouderde) drivers te detecteren en gaat tevens na of die virusvrij is, maar het is uiteraard jammer dat de gratis versie het daarbij voor gezien houdt. Immers, automatisch laten downloaden en installeren betekent de knip trekken…