We kunnen het niet genoeg herhalen: een stevig wachtwoord is essentieel wil je je privacygevoelige data uit de handen van ongenode gasten houden. DalenRyder Password Generator kan je helpen bij het vinden van sterke exemplaren, maar de tool blijkt nog wel meer te kunnen: die fungeert ook als wachtwoordkluis.

De core business van Dalenryder Password Generator is dus, zoals de naam het al aangeeft, het genereren van sterke wachtwoorden. Dat doe je vanuit een erg toegankelijke interface die duidelijke sympathieën vertoont met het tegelconcept à la Microsoft. Wanneer de Quick Password aanklikt krijg je meteen een wachtwoord aangereikt met het aantal tekens dat je hebt aangegeven (4, 8, 10, 12, 18, 20 of 30); als je dat zo instelt worden ook symbolen mee in het gegenereerde wachtwoord mee opgenomen, naast letters (kleine letters en hoofdletters) en cijfers. Met een druk op de knop kopieer je het gegenereerde wachtwoord naar het Windows klembord.

Vergelijkbaar hiermee is de PIN-functie: die genereert simpelweg een reeks willekeurige cijfers overeenkomstig het opgegeven aantal.

Vind je dat allemaal net iets te eenvoudig, dan klop je beter aan bij het Password Lab. Dat geeft je meer sturingsmogelijkheden: hier kun je ook aangeven of je (ook) cijfers, kleine letters en/of hoofdletters wenst, of je speciale tekens, haakjes en wiskundige symbolen erbij wilt, kun je ook zelf symbolen opgeven en kun je de exacte wachtwoordlengte invullen. Handig is ook dat je met een druk op de knop een nieuw wachtwoord kunt laten genereren dat dat aan de lijst wordt toegevoegd. Deze lijst kun je vervolgens exporteren naar een txt- of html-bestand.

Verder bevat deze tool ook nog een Password Safe die je van een encryptiesleutel en een – erg stevig – hoofdwachtwoord moet voorzien. Hier kun je dan meerdere databases creëren waarbinnen je dan account-ID’s kunt bewaren (url, gebruikersnaam, e-mail, commentaar, wachtwoord). Je krijgt uiteraard alleen maar toegang tot deze safe na het intikken van het bijhorende wachtwoord.

DalenRyder Password Generator bevat weinig toeters en bellen, maar weet je wellicht net daarom aan te spreken.