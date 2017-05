Met Power PDF Advanced beschikken particulieren en bedrijven over alle gewenste opties voor PDF-documenten en ingewikkelde workflows. In Power PDF Advanced versie 2 zijn de functies voor het maken, converteren, samenstellen, ondertekenen en invullen van formulieren nog beter.

Met deze gratis evaluatieversie maak je kennis met alle functies van Power PDF Advanced. Je ontdekt hoe het programma presteert en komt erachter waarom het beter is dan elke andere PDF-oplossing op de markt.

Verhoogde productiviteit

Wie Power PDF opent, ziet direct hoe logisch het programma is opgebouwd. Vanaf de eerste dag verhoogt Power PDF de productiviteit. Iedereen die Microsoft Office kent, kan onmiddellijk met de interface werken. Power PDF staat garant voor een minimaal leertraject en maximale productiviteit omdat gebruikers moeiteloos de overstap tussen documentbewerking en PDF-publicatie kunnen maken.

Voor bedrijven biedt Nuance een complete portfolio Document Imaging-oplossingen waarmee de gehele documentcyclus van organisaties van uiteenlopende grootte wordt aangepakt. Met meer dan drie miljoen verkochte en ondersteunde werkplekken is Nuance uitgegroeid tot een echt alternatief in de PDF-markt. Power PDF is gebaseerd op de OmniPage-technologie van Nuance, ‘s werelds meest nauwkeurige OCR-engine (Optical Character Recognition) die meer dan 120 talen ondersteunt.

Download de testversie hier