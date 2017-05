Ondanks de populariteit van laptops en computers worden er in veel huishoudens nog toestellen gedeeld door verschillende gebruikers. Nochtans is niet alles wat je als ouder doet op een computer even geschikt voor kinderogen. Bovendien kunnen gezinsleden (onbedoeld) je documenten verwijderen of veranderen. Om problemen te vermijden, kan je een geheime partitie aanmaken. Deze partitie is alleen te zien wanneer je het juiste wachtwoord hebt opgegeven en kan al je belangrijke bestanden bevatten.

Stap 1: Installatie

Hidden Disk is een gratis tool die je kan gebruiken om geheime partities aan te maken. De software wordt via de website van Cyrobo aangeboden. Klik op de startpagina op Hidden Disk en druk op de rode Download-knop. Wanneer je ten slotte op Download Setup File hebt geklikt, zal het installatiebestand naar je computer worden gehaald. Dubbelklik op het bestand om de installatie te starten. Het installatieproces van de software vergt enkele klikken, waarna je op Finish moet drukken. Indien je de standaardinstellingen hebt behouden, zal Hidden Disk automatisch starten nadat de installatie is voltooid.

Stap 2: Partitie aanmaken

Eenmaal Hidden Disk is gestart, krijg je een eenvoudige gebruikersinterface te zien. In de eerste plaats moet je de driverletter kiezen voor de nieuwe partitie die je zal aanmaken. Om de partitie aan te maken, klik je onderaan op Create disk X. Indien je een letter hebt gekozen die al wordt gebruikt door een andere partitie, zal je een waarschuwing krijgen en moet je een andere letter kiezen. Je kan de nieuwe partitie terugvinden door Windows Verkenner te openen en naar Deze pc te gaan. Onder Apparaten en stations zie je je nieuwe partitie staan.

Stap 3: Partitie beveiligen

Om je partitie te beschermen tegen pottenkijkers moet je een paswoord creëren. Klik hiervoor op Create/update password. Geef in de twee bovenste velden een paswoord in en voeg eventueel je e-mailadres toe. Dit adres zal worden gebruikt wanneer je je wachtwoord bent vergeten en zal daarom wel eens goed van pas kunnen komen. Het zou immers jammer zijn dat je je belangrijke documenten niet langer kan raadplegen doordat je ze te goed hebt beschermd. Nadat je de nodige bestanden aan je geheime partitie hebt toegevoegd, wordt het tijd om de drive te verbergen. Klik hiervoor op Disable disk X en sluit Hidden Disk af. Je zal merken dat je geheime partitie niet langer terug te vinden is in Windows Verkenner.

Stap 4: Partitie openen

Wanneer je de bestanden die je hebt verstopt in je geheime partitie opnieuw wilt raadplegen, open je Hidden Disk. De applicatie zal in de eerste plaats naar je wachtwoord vragen. Geef dit in en klik op Unlock om verder te gaan. Om je documenten wederom te kunnen raadplegen, klik je hierna op Create disk X. De partitie en alle bestanden die je erin hebt opgeslagen, zullen wederom beschikbaar zijn. Indien je je wachtwoord bent vergeten, heb je twee opties. De beste mogelijkheid die je hebt, is op Recover password by email te klikken. Hierdoor zal je een nieuw wachtwoord ontvangen via mail dat je kan gebruiken om aan te melden. Je doet er goed aan hierna een nieuw wachtwoord in te stellen via Create/update password. Indien je in de voorgaande stap geen e-mailadres hebt opgegeven, zit er niks anders op dan op Reset disk and password te klikken. Hidden Disk geeft je meermaals de waarschuwing dat alle bestanden in de geheime partitie verwijderd zullen worden. Negeer deze waarschuwingen om de applicatie weer bruikbaar te maken.